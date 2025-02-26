Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 26-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Giresun'da bir çok öğrenci ve veli 27 Şubat 2025 Perşembe (Yarın) okullar tatil olup olmadığı araştırıyor. Peki Giresun Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu kar tatili için Valilik açıklama yaptı mı?