Meteorolojik veriler doğrultusunda yoğun kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Valilik tarafından Giresun merkez ile bazı ilçeler için kar tatili açıklaması yapıldı. Peki yarın Giresun’da okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 26-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Giresun'da bir çok öğrenci ve veli 27 Şubat 2025 Perşembe (Yarın) okullar tatil olup olmadığı araştırıyor. Peki Giresun Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu kar tatili için Valilik açıklama yaptı mı?
Giresun’da okular tatil mi?
Giresun Valiliği'nden 27 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğine dair henüz bir açıklama gelmedi.
Giresun'da bazı ilçelerde bugün okullar tatil olmuştu.
Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.