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Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı TRT 1 yayın akışında neden yok?

Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı TRT 1 yayın akışında neden yok?

15:1631/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumartesi akşamlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı'nın yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. TRT 1 ekranlarında beş sezondur izleyicisiyle buluşan dizinin hayranları, 181. bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Dizinin ara mı verdiği yoksa yayın gününde bir değişiklik mi olduğu soruları gündeme gelirken, yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, bu hafta ekranlarda yer almadı. Her cumartesi yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan dizinin yayın takviminde yaşanan bu değişiklik, dizi takipçilerini meraklandırdı. 181. bölümün neden yayınlanmadığı ve yeni bölüm tarihinin ne zaman olacağı soruları, sosyal medya ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bu akşam saat 22:00'de PSG ve Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması sebebiyle Gönül Dağı bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı yeni bölümüyle 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı yayınlanacak.

31 MAYIS 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.50 Lingo Türkiye

06.55 Beni Böyle Sev

09.10 Yedi Numara

10.15 Hayallerinin Peşinde

11.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

14.40 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması "PSG-Inter"

00.25 Gazze'yi Görüyorum

00.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

03.00 Teşkilat

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