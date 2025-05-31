Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı TRT 1 yayın akışında neden yok?

Cumartesi akşamlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı'nın yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. TRT 1 ekranlarında beş sezondur izleyicisiyle buluşan dizinin hayranları, 181. bölümün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Dizinin ara mı verdiği yoksa yayın gününde bir değişiklik mi olduğu soruları gündeme gelirken, yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.

1 /4 TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, bu hafta ekranlarda yer almadı. Her cumartesi yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan dizinin yayın takviminde yaşanan bu değişiklik, dizi takipçilerini meraklandırdı. 181. bölümün neden yayınlanmadığı ve yeni bölüm tarihinin ne zaman olacağı soruları, sosyal medya ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

2 /4 GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK? Bu akşam saat 22:00'de PSG ve Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması sebebiyle Gönül Dağı bu hafta tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

3 /4 GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Gönül Dağı yeni bölümüyle 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı yayınlanacak.