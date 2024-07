Gönül Dağı'nda her zamankinden acı ayrılık geliyor: Bu kez o isim veda edecek

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 İzmir doğumlu Berk Atan, 2012 Best Model of Turkey birincisi oldu. Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisiyle geçen Berk Atan, asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.