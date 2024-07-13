Gönül Dağı'nda her zamankinden acı ayrılık geliyor: Bu kez o isim veda edecek

Anadolu'nun sıcacık atmosferinden ilham alan TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, TRT’nin en çok izlenen projelerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Dört sezondur cumartesi akşamları reytingleri alt üst eden dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile ilgili iddialar gündeme geldi.

1 / 6 İzlenme rekorları kıran ve dört sezondur ekranda olan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. İlk bölümden beri dizide yer alan Berk Atan'ın ayrılacağı iddia edildi.

2 / 6 Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni sezonda a ekranda olacak. Yeni sezonda dizinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın diziye veda edeceği gündeme geldi.

3 / 6 BERK ATAN GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR Cumartesi günlerinin reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde 4 sezondur yer alan Berk Atan projeye veda edecek.

4 / 6 Başarılı oyuncunun İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için dizinin 5. sezonunda yer almamayı düşündüğü öne sürüldü.

5 / 6 5. yıl anlaşmasını henüz imzalamayan Berk Atan, “Gönül Dağı”na bir sezon daha devam edip etmeyeceği netlik kazanmadı.