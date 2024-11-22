Torba yasa ne anlama geliyor?

Torba yasa teklifi, farklı alanlarda düzenlemeler içeren ve birden fazla konuyu aynı anda ele alan bir yasa önerisidir. Genellikle birden fazla kanunu değiştirme, yeni düzenlemeler getirme veya yürürlükten kaldırma amacıyla hazırlanır. Bu tür teklifler, tek bir başlık altında toplandığı için yasama sürecini hızlandırır ve farklı konuların bir arada ele alınmasına olanak tanır.