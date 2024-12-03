2015 yılı öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesi gündemde. Bu kapsamda hazırlanan düzenlemenin, Meclis'te görüşülen torba kanun teklifine eklenmesi planlanıyor. Ayrıca, 2015 sonrası GSS prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmaya devam edebilmesi için de yeni bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, borçlu vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Genel Sağlık Sigortası primi borçlarını ödemeyenler için üçüncü kez düzenleme geliyor. Bu kapsamda 2015 yılından önceki borçlar silinecek.
2015'ten sonra prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edebilmesi için de yeni bir Cumhurbaşkanı kararı çıkarılması ve sürenin uzatılması planlanıyor.
Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında.
Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar Genel Sağlık Sigortalı olmak zorunda.
Torba yasa ne anlama geliyor?
Torba yasa teklifi, farklı alanlarda düzenlemeler içeren ve birden fazla konuyu aynı anda ele alan bir yasa önerisidir. Genellikle birden fazla kanunu değiştirme, yeni düzenlemeler getirme veya yürürlükten kaldırma amacıyla hazırlanır. Bu tür teklifler, tek bir başlık altında toplandığı için yasama sürecini hızlandırır ve farklı konuların bir arada ele alınmasına olanak tanır.
Torba yasa teklifleri, geniş kapsamları nedeniyle vergi düzenlemelerinden sosyal güvenlik reformlarına, çevre yasalarından iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok farklı konuyu içerebilir. Bu sayede, Meclis’te birden fazla tasarının tek tek görüşülmesine gerek kalmadan hızlı bir çözüm sağlanır.
GSS prim borcu nedir?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu, zorunlu sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin sigorta primlerini zamanında ödememesi sonucu oluşan borçtur. GSS, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Sigorta primleri, kişinin gelir durumuna göre belirlenir ve her ay düzenli olarak ödenmesi gerekir.
Kimleri kapsıyor?
Sigortalı Çalışmayanlar: Herhangi bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan bireyler.
Bağımsız Çalışanlar (Bağ-Kur): Prim ödemelerini düzenli yapmayan Bağ-Kur kapsamındaki kişiler.
Gelir Testi Yaptırmayanlar: Gelir testine girmeyen kişiler, en yüksek prim miktarı üzerinden borçlandırılır.