GSS PRİM BORCU SON DAKİKA 31 ARALIK: Torba yasada GSS prim borcu affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

"Torba yasada GSS prim borcu affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSS prim borcu affı, yılbaşı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, GSS prim borçlarına kısmi af imkanı tanınacak. Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Mecliste görüşmeleri devam eden düzenlemenin yakın zamanda yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. GSS borç durumu, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar Kanunu, geçtiğimiz günlerde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenleme ile GSS prim borcu olanlara af geliyor. Bu kapsamda, prim borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinecek. Yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişi faydalanacak ve 2 milyar liralık borç silinecek. 1 Ocak 2015 öncesine ait borçları kapsayan af, vatandaşların Genel Sağlık Sigortası borç yükünü hafifletecek.
GSS PRİM BORCU AFFI SON DURUM BİLGİLERİ
Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.
Teklif Meclis'ten geçikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
GSS PRİM BORCU NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
GSS borç sorgulama işlemleri e-Devlet ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' borç durumu bilgisi görüntülenebiliyor.
1 OCAK 2015 ÖNCESİ BORÇLARI KAPSAYACAK
Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.
GSS PRİM AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?
GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor.
Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.