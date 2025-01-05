Oyun dünyasında heyecanla beklenen GTA 6 için söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak gazeteci Jason Schreier, Rockstar'ın GTA 6 yı 2026 yılına erteleyebileceği öngörüsünde bulundu.
Uzun süredir geliştirme aşamasında olan ve en son 1 yıl önce tanıtım videosu paylaşılan GTA 6 için yeni gelişmeler de yaşanıyor. Oyunlar hakkında yaptığı paylaşmlarla tanınan gazeteci Jason Schreier GTA 6'nın 2026 yılına ertelebileceğini açıkladı.
Rockstar Games tarafından oyunun çıkış zamanı 2025 ilkbaharı olarak açıklansa da, sektör uzmanlarının son değerlendirmelerinde GTA6'nın 2026 yılına ertelenebileceği yönünde görüşleri bulunuyor.
GTA 6'NIN ÇIKIŞI 2026'YA ERTELENEBİLİR
Jason Schreier, Bloomberg için hazırladığı 2025 oyun sektörü analizinde, GTA 6 oyununun duyurulan tarihe yetişemeyeceğini düşündüğünü belirtti. Schreier, Rockstar Games’in “çalışanlarına aşırı mesai yaptırma baskısından kaçınma” politikası nedeniyle oyunun geliştirme sürecinin daha uzun sürebileceğini ifade etti.
Schreier ayrıca şunları söyledi: Rockstar Games, hem büyük hem de son derece iddialı bir oyun geliştiriyor. Oyunun mükemmel olması için üzerlerindeki baskı oldukça büyük. Bu yüzden 2026'ya sarkacağını düşünüyorum.
İLK FRAGMAN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ!
Grand Theft Auto (GTA) 6'nın ilk fragmanı 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Bu tarihin ardından oyunun ikinci fragmanı ve oynanış görüntüleri de merakla beklenir oldu. Bu süre içerisinde Rockstar'dan resmi bir açıklama da gelmemesi oyunun önümüzdeki yıla ertelenebileceğini görüşlerini arttırdı.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında Rockstar tarafından yapılan güncel bir açıklama bulunmuyor.