Uzun süredir geliştirme aşamasında olan ve en son 1 yıl önce tanıtım videosu paylaşılan GTA 6 için yeni gelişmeler de yaşanıyor. Oyunlar hakkında yaptığı paylaşmlarla tanınan gazeteci Jason Schreier GTA 6'nın 2026 yılına ertelebileceğini açıkladı.





Rockstar Games tarafından oyunun çıkış zamanı 2025 ilkbaharı olarak açıklansa da, sektör uzmanlarının son değerlendirmelerinde GTA6'nın 2026 yılına ertelenebileceği yönünde görüşleri bulunuyor.