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Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine motorine indirim ve zam var mı? (25 Eylül 2024)

Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine motorine indirim ve zam var mı? (25 Eylül 2024)

09:3725/09/2024, الأربعاء
G: 25/09/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
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<p>Akaryakıtta indirim, zam var mı? Güncel benzin motorin fiyatları</p>
Akaryakıtta indirim, zam var mı? Güncel benzin motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dönemde hareketli günlerden geçiyor. Güncel motorin ve mazot fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Akaryakıt indirimi ya da zam olup olmadığını öğrenmek için vatandaşlar sürekli olarak akaryakıt istasyonlarını ve güncel fiyat listelerini takip ediyor. Benzine gelen 1,20 TL'lik zam pompaya yansıdı. 25 Eylül 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar; güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları, ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Akaryakıt indirimi veya zam haberleri, bütçelerini planlayan sürücüleri yakından ilgilendirmektedir.

Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı için 1 lira 20 kuruş zam geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,64 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,66 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.63 TL






İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,74 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.17 TL






ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 43,53 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 42,66 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 24.93 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



Akaryakıt tasarrufu için ipuçları:

Lastik basıncını yol şartlarına uygun ayarlayın   

Aracınızı iyi durumda tutun

Araç üstü port bagajı çıkarın   

Klimanın kullanımını en aza indirin

Gereksiz ağırlıkları yok edin

Dur kalkları azaltın

Rölantiden uzak durun

Ani hızlanmalardan kaçının

Kısa mesafelerden kaçının

Yüksek kaliteli akaryakıt kullanın

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