'İYİ BİR HAFTA BEKLİYOR'





X hesabından paylaşım yapan İslam Memiş, yatırımcıları ve altın almak isteyenleri uyardı. Memiş, şunları dedi:





Geçen hafta “Son iki haftaya kıyasla sakin bir hafta geçireceğiz” demiştim. Bu hafta için de “İyi bir hafta geçireceğiz” derim. Dışarda ve içerde önemli bir veri akışı yok.

Sürpriz gerginlikler yaşanmazsa para piyasalarını iyi bir hafta bekliyor. Bu hafta da altın almayacağım.



