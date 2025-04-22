Ons altın fiyatlarında yaşanan rekor yükselişin ardından çeyrek altın fiyatı serbest piyasalarda 7 bin 100 liraya ulaştı. Ons altın ise sabah seansında 3 bin 494 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Her zaman kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altına dair vatandaşlar 'Altın almalı mı?', 'Altın ne zaman alınır?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Para ve finans yorumlarıyla dikkat çeken İslam Memiş, X hesabından bu hafta altın alacakları uyardı.
Altın, dolardaki yeni zayıflık dalgası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri ve süregelen ticaret savaşı endişeleri ile rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın 3 bin 474 doları görerek rekor tazeledi. Gram altın ise 4 bin 291 lira civarında işlem görüyor.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Para ve finans analisti İslam Memiş, altındaki yükselişi ‘balon fiyat’ olarak nitelendirmişti. Trump’ın açıklamalarının ardından ons altına baskı geldiğini söyleyen Memiş, düşüş öngörüsünde bulunmuştu. Peki altın almak mantıklı mı? Altın ne zaman alınır? İslam Memiş, X hesabından bir paylaşım yaptı.
'İYİ BİR HAFTA BEKLİYOR'
X hesabından paylaşım yapan İslam Memiş, yatırımcıları ve altın almak isteyenleri uyardı. Memiş, şunları dedi:
Geçen hafta “Son iki haftaya kıyasla sakin bir hafta geçireceğiz” demiştim. Bu hafta için de “İyi bir hafta geçireceğiz” derim. Dışarda ve içerde önemli bir veri akışı yok.
Sürpriz gerginlikler yaşanmazsa para piyasalarını iyi bir hafta bekliyor. Bu hafta da altın almayacağım.
4000 TL'DEN GRAM ALTIN ALINIR MI?
Yurt içi piyasalarda gram altın TL fiyatı, piyasalar açık olduğu için, uluslararası piyasalarda ons altın tatil nedeniyle hareket etmiyor, ama gram altın tarafında 4142 lira seviyesi var. Yine gram altın tarafında da beklemeyi tercih ediyorum. Ne zaman ki 4000 lira seviyesinin altına sarkar, o iki kez denemiş olduğu 3740 lira destek seviyesi var, iki kez denemişti, yine deneyecek. O 3740 lira seviyesine kadar gerilemesini tekrar bekliyorum. O yüzden 4000 lira seviyesinin üzerinde gram altın alır mıyım? Kesinlikle bu sorunun cevabı bende hayır. 4500 lira seviyesini yıl içinde bekliyor muyum? Evet ama altın bu fiyatlardan benim paramla oldukça pahalı, kesinlikle almam. Önceden "almam" diyordum, şu anda "kesinlikle almam" diyorum. O yüzden 4000 lira seviyesinin altına sarkmalarda tekrar bu tarafı analiz etmeye, yorum yapmaya gayret göstereceğim.
"FİZİK ALTIN ÇEVİRMEK İÇİN FIRSAT"
Özellikle altın fiyatları hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda bu kadar yükselmişken, bu kadar değer artışlarına devam ederken veya bu kadar balon fiyatlama içindeyken bence bazı yatırımcı arkadaşlarımızın da avantaj yakaladığını özellikle belirtmek isterim. Nedir bu avantajlar kıymetli arkadaşlar? Birincisi şu: "Benim bankada sanal altınlarım var, ben bunu fizikiye çevirmek istiyorum." Buyurun fırsat. Satarsınız, düştüğü zaman TL bazlı zarar etmeden yerine koyabilirsiniz.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3425 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3412 dolar, en yüksek de 3494 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3489 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 4208 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4195 lira, en yüksek de 4297 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4292 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 4305 liradan alınırken 4362 liradan satılıyor.