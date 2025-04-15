Hac vizesi nasıl alınır? Hac vizesi için gerekli evraklar ve yapılması gereken işlemler

1. Umre veya Hac için yapılan vize başvuruları Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)'na veya Büyükelçilikçe belirlenen seyahat acentalarına yapılmalıdır. Mevcut uygulamada, Hac için kişisel başvuru yapılması mümkün değildir. Halihazırda, yıllık Hac vizeleri, DİB ile Suudi Arabistan Hükümeti arasında yapılan bir anlaşmayla tespit edilmektedir. Büyükelçiliğin bu konuda bir müdahalede bulunması veya ek kontenjanını temin imkanı da bulunmamaktadır.





Bu nedenle, Hac veya Umre vizeleriyle ilgili taleplerin DİB veya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına iletilmesi uygun olacaktır.



