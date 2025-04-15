Hac vizesi nasıl alınır? Hac vizesi için gerekli evraklar ve yapılması gereken işlemler

Suudi Arabistan vize başvurusunda bulunacak kişilerin konsolosluk tarafından istenen Suudi Arabistan vizesi gerekli evraklar eksiksiz olarakhazırlamaları gereklidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan seyahat vizesi, işçi vizesi veya ticari vizeyle hacca götürme vaadinde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini, bu vizelerle Suudi Arabistan'a girenlerin yakalanmaları halinde ülkeden deport edileceğini belirtti. Peki, Türkiye'den hac vizesi nasıl alınır? Hac vizesi için gerekli evraklar ve işlemler nelerdir? İşte ayrıntılar.
HAC VİZESİ NASIL ALINIR?
Suudi Arabistan'a turistik seyahat, Hac, Umre, toplantı veya Suudi Arabistan'da kain Uluslararası Kuruluşların düzenledikleri toplantılara katılacak vatandaşlarımızın Suudi Arabistan vizesi alabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:
1. Umre veya Hac için yapılan vize başvuruları Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)'na veya Büyükelçilikçe belirlenen seyahat acentalarına yapılmalıdır. Mevcut uygulamada, Hac için kişisel başvuru yapılması mümkün değildir. Halihazırda, yıllık Hac vizeleri, DİB ile Suudi Arabistan Hükümeti arasında yapılan bir anlaşmayla tespit edilmektedir. Büyükelçiliğin bu konuda bir müdahalede bulunması veya ek kontenjanını temin imkanı da bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Hac veya Umre vizeleriyle ilgili taleplerin DİB veya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına iletilmesi uygun olacaktır.
2. Suudi Arabistan'da kain veya ülkede temsilciliği mevcut Uluslararası Kuruluşların düzenledikleri toplantı veya konferanslara katılacak kişilerin vize başvurularının davet eden kuruluş tarafından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. Büyükelçilik sözkonusu toplantılara katılacak kişilere ancak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından alacağı talimat uyarınca vize verebilmektedir.
Pasaport türüne bakılmaksızın, resmi görevle Suudi Arabistan'a giden resmi görevlilerden herhangi bir harç tahsil edilmemektedir.
HAC VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER
ize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarının geçerlilik süresi seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. Suudi Arabistan vize başvurusu içinfotoğrafın arka fonunun beyaz, 4,5x6 mm ebatlarında güncel olması gereklidir.
Suudi Arabistan vizesi için gerekli evraklar arasında bulunan Suudi Arabistan vize başvuru formu okunaklı, eksiksiz ve gerçeği yansıtan bilgilerle doldurulmalıdır. Suudi Arabistan vize kategorilerinde davet mektubu istenmektedir.
Suudi Arabistan vize başvuru işlemlerinde davet mektubu vize başvurusunun eksiksiz tamamlanabilmesi için önem arz etmektedir. Suudi Arabistan vizesi için davet mektubu Suudi Arabistan Konsolosluğuna ait bilgi veri sistemine ve acentelerine e-posta ile gönderilmektedir. Suudi Arabistan’da bulunan aile, akraba ve iş ziyareti için kişinin Davet mektubunun Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Suudi Arabistan ticari vize başvurularında Suudi Arabistan'da bulunan şirket tarafından hazırlanan davetiye ve davet edilen kişi adına davet eden şirket tarafından hazırlanan vize talep dilekçesi beyan edilmelidir. Ayrıca Suudi Arabistan’a ticari amaçla davet eden şirket, vize başvuru sahibi adına Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından referans numarası almalı ve numaranın yazılı olduğu belgeyi başvuru sahibine göndermelidir.
Suudi Arabistan Umre ve Hac vizesi başvurusu yapabilmek için belirli prosedürler bulunmaktadır.
8 yaşından küçük olan çocukların Suudi Arabistan umre ve hac ziyaretinde yanlarında annesinin olması zorunludur. 1. dereceden yakın akrabaları olmadığı takdirde umre ve hac ziyaretine gidemezler.
09-18 yaş aralığındaki çocukların hac ziyaretlerinde yanlarında anne ya da babasından biri olmayacaksa 1. derede akrabalarından birinin bulunması gerekmektedir. Bu kişiler için noterden onaylı muvafakatname, vukuatlı kağıt örneğinin alınması gerekmektedir.
18-45 yaş arasında, yalnız hac ziyaretine gitmek isteyen kadınlara Arabistan yasalarına göre hac vizesi verilmemektedir. Hac vizesi alabilmeleri için yanlarında 1. Dereceden akrabalarının bulunması gerekmektedir. Birlikte gidilecek kişinin de vukuatlı nüfus kağıdı örneği beyan etmeleri gereklidir. Suudi Arabistan vizesi için gerekli evrakların hazırlanabilmesi için öncelikle doğru vize türünün seçilmesi gereklidir.