22 ve 23 Mart hafta sonu sınav programı, ilgili oturumlara girecek adaylar tarafından mercek altına alındı. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı ile açıköğretim sınavları genel olarak Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu gerçekleştiriliyor. Peki 22-23 Mart sınav var mı, ne sınavı var? Cumartesi ve Pazar günleri hangi sınavlar yapılacak? İşte ayrıntılar...

1 /4 22-23 Mart 2025 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM, MEB, açıköğretim fakülte ve lise sınavları başta olmak diğer kurumların da uyguladığı sınavlar genel olarak Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Peki, bu hafta sonu sınav mı var? 22-23 Mart'ta ne sınavı var?

2 /4 BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR? Bu hafta sonu MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları uygulanacak. MEB takvimine göre AÖL sınavları 22-23 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. İlk oturum 22 Mart 2025 Cumartesi saat 10.00'da, ikinci oturum 22 Mart 2025 Cumartesi saat 14.00'te ve üçüncü oturum ise 23 Mart 2025 Pazar saat 10.00'da başlayacak. ÖSYM takvimine göre ise 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.







3 /4 2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 23 Mart 2025 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.