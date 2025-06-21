YKS sınavına girecek öğrenciler merak içerisinde "YKS günü (21 - 22 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda sınav günleri sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Daha önceki sınavlarda toplu taşımaların ücretiz olması sebebiyle bu yılki tarife araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran 2025 bugün İETT, metro, metrobüs bedava mı olacak? İşte hafta sonu 21-22 Haziran toplu taşıma kararı hakkında detaylar...
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki sınav 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav öncesi gündeme gelen konulardan biri de ücretsiz toplu taşıma uygulaması oldu. Geçmiş yıllarda LGS ve YKS tarihlerinde toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. Peki, YKS günü toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs) ücretsiz mi?
HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA YARIN ÜCRETSİZ Mİ?
İBB'den yapılan açıklamada, YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceği, ayrıca her iki sınav gününde de belirlenen 38 ilçede, toplamda 38 okulda öğrenciler için kumanya dağıtımı gerçekleştirileceği belirtildi.
Hizmetlerden yararlanmak için öğrencilerin sınav giriş belgesi, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "İstanbulkart" sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurlarında ücretsiz ulaşımın yapılacağı aktarıldı.
TOPLU TAŞIMA KAÇ SAAT ÜCRETSİZ?
Açıklamada, uygulamanın sınav saatinin 2 saat öncesini ve sonrasını kapsadığı bildirildi.
İstanbul’da YKS Günü Toplu Taşıma Ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YKS'ye katılacak öğrenciler ve görevli personel için toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapma kararı aldı. 21-22 Haziran tarihlerinde sınav giriş belgesi veya görevli kimlik kartını gösterenler;
İETT ve özel halk otobüsleri
· Metrobüs
· Metro
· Tramvay
· Füniküler
· Teleferik
· Nostaljik tramvay
· Tünel
· Şehir hatları vapurlarından ücretsiz yararlanabilecek.
YKS GÜNÜ ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
EGO'dan açıklama;
EGO Genel Müdürlüğünce, öğrencileri mağdur etmemek için YKS’nin yapılacağı 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günleri EGO otobüslerinde uygulanan güncel Cumartesi ve Pazar çalışma programlarına ek olarak 58 adet güzergâhta 225 adet İlave servis planlaması yapılmıştır.
Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.
Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde ücretsiz yararlanabileceklerdir.
Sınava katılacak öğrencilerimize başarılar dileriz.
İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Üniversite sınavı günü İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair duyuru gelmesi durumunda haberimize eklenecek.