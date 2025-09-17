Hakim ve Savcı Atama Listesi Resmi Gazete'de! Kimlerin Görev Yeri Değişti?

16 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama ve terfi kararnamesi ile, Adli Yargı Hâkimleri, Cumhuriyet Başsavcıları, Savcılar ve İdarî Yargı mensuplarının görev yerleri resmen değişti. Ağustos 2025 itibarıyla 2 yıllık yükselme süresini tamamlayan yargı mensuplarının isim listesi, görev değişiklikleri ve terfi bilgileri HSK’nın resmi internet sitesinden PDF olarak indirilebiliyor. İsimleri olmayanlar için 30 günlük başvuru hakkı tanındı. Peki, kimlerin görev yeri değişti? İşte yeni atama listesi...
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2802 sayılı Kanun kapsamında yükselme süresini tamamlayan adli ve idari yargı mensuplarının isim listelerini yayımladı. Listede yer almayanlar 30 gün içinde başvuru yapabilecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2 Vinci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün İçinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler."
Hangi Görev Kadroları Yer Aldı?
Adli Yargı Hakimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları, İdari Yargı Hakimleri
Bu görevliler, yükselme süresini Ağustos 2025’e kadar tamamlamış kişiler arasından seçildi.