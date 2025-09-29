TURGAY CİNER KİMDİR?

Turgay Ciner, 1 Mart 1956 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Laz kökenli olan Ciner, iş hayatına çok genç yaşlarda, lise dönemlerinde çay ocaklarında çıraklık yaparak başlamıştır. Üniversite yıllarında oto yedek parçacılığıyla ticaret hayatına atılmıştır.

Ciner'in ilk büyük ticari hamlesi, 28 yaşındayken kardeşi Tuncer Ciner ile birlikte İstanbul Talimhane'de açtıkları dükkânda Almanya'dan Mercedes ithal etmeye başlamasıyla gerçekleşmiştir. Bu girişim onun ticaret hayatında dönüm noktası olmuştur.

1988 yılında, Anadolu Endüstri Holding'in ortaklarından Osman Yazıcı ile birlikte Irak'ta anahtar teslim taahhüt projelerine imza atmıştır. 1990 yılına kadar süren bu iş birliği, Ciner'in yurtdışında iş yapma kapasitesini pekiştirmiştir. Körfez Krizi sonrasında ise Rusya pazarına yönelerek tekstil yatırımları yapmış, Türkiye'de Ceytaş, Mensucat Santral ve Penyelüks gibi önemli firmaları satın alarak sanayide güçlü bir yer edinmiştir.

1995 yılında HAVAŞ'ın özelleştirilmesi sürecinde yüzde 60'ını, 1998 yılında ise tamamını satın alarak havacılık sektörüne de adım atmıştır. 1997 yılında İsviçre'nin ulusal havayolu şirketi Swissair ile ortaklık kurarak uluslararası bir iş birliği gerçekleştirmiştir.

Ciner'in medya sektörüne girişi 1998 yılında Sabah Grubu'na ortak olmasıyla başlamıştır. Ardından Kanaltürk'ü alma girişimi başarısız olunca, Kanal 1 ve Habertürk TV'yi satın almış; Habertürk Gazetesi ve Habertürk Radyo'yu da kurarak medya yatırımlarını genişletmiştir. 2013 yılında Show TV, Showmax ve Bloomberg HT gibi önemli medya markalarını da portföyüne katmıştır.

Aynı zamanda Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibi olan Turgay Ciner, evli ve iki çocuk babasıdır.
























