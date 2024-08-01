Mahmud Zahar Kimdir?





Mahmud Zahar 1945 yılında Filistinli bir baba ve Mısırlı bir annenin çocuğu olarak Gazze'de doğdu. Hamas'ın en önde gelen liderlerinden biri ve hareketin siyasi liderliğinin bir üyesi.





Mahmud Zahar 1988 yılında, Hamas'ın kuruluşu döneminde İsrail hapishanelerinde tutuldu. İsrail'in 1992'de sınır dışı ettiği kişiler arasındaydı.

Hamas hareketinin 2006'da Filistin genel seçimlerini kazanmasıyla birlikte Zahar, Başbakan İsmail Haniye'nin yeni kurulan hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na getirildi.

İsrail 2003 yılında Zahar'a suikast girişiminde bulundu ve bir uçak Gazze'deki evine bomba attı. Saldırıda hafif yaralandı ama büyük oğlu Halid öldü.

El Kassam Tugayları üyesi olan ikinci oğlu Hossam ise 2008 yılında Gazze'de İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü.











