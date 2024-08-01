Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı dünyanın gündeminde... Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’daki konutunda düzenlenen saldırı sonucunda şehit edildi. Haniye'nin vefatının ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Hamas'ın liderliği için öne çıkan dört isim var: Yahya Sinwar, Muhammed Daif, Khaled Meshaal ve Mahmoud Zahar. Peki, Hamas'ın yeni lideri bu isimlerden hangisi olacak? Yahya Sinwar kimdir? Muhammed Deif kimdir? Khaled Meshaal (Halid Meşal) kimdir? Mahmoud Zahar kimdir? İşte Hamas'ın yeni lideri olacak isimlerin hayatlarına dair ayrıntılı bilgiler...
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edildi. Gözler Haniye’nin ardından Siyasi Büro Şefi koltuğuna kimin oturacağında. Uluslararası basında çıkan haberlere göre en güçlü aday Halid Meşal. Ancak Halid Meşal ile birlikte konuşulan 3 isim daha var. Peki, Hamas'ın yeni lideri kim olacak, seçildi mi? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
Haniye, Filistin için özellikle sn 20 yılın en önde gelen siyasi figürlerinden biriydi. Hamas'ın etkili liderinin vefatının ardından liderlik için öne çıkan dört isim var: Yahya Sinwar, Muhammed Daif, Khaled Meshaal ve Mahmoud Zahar.
Halid Meşal (Khaled Messal) Kimdir?
1956'da Batı Şeria'da doğan Halid Meşal, Hamas'ın kurucularından biri.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun doğrudan talimatıyla Mossad 1997 yılında Meşal'e bir zehirle suikast girişiminde bulunmuştu.
Ürdün Kralı Hüseyin, İsrail Başbakanından Meşal'e enjekte edilen maddenin panzehirini istemiş, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın baskısıyla karşılaşan Netanyahu, başlangıçta talebi reddettikten sonra panzehiri temin etmişti.
Hamas 2017'de İsmail Haniye'yi Meşal'in yerine siyasi büro başkanı olarak seçmiş ve Meşal de grubun yurt dışındaki siyasi bürosunun başına geçmişti.
Mahmud Zahar Kimdir?
Mahmud Zahar 1945 yılında Filistinli bir baba ve Mısırlı bir annenin çocuğu olarak Gazze'de doğdu. Hamas'ın en önde gelen liderlerinden biri ve hareketin siyasi liderliğinin bir üyesi.
Mahmud Zahar 1988 yılında, Hamas'ın kuruluşu döneminde İsrail hapishanelerinde tutuldu. İsrail'in 1992'de sınır dışı ettiği kişiler arasındaydı.
Hamas hareketinin 2006'da Filistin genel seçimlerini kazanmasıyla birlikte Zahar, Başbakan İsmail Haniye'nin yeni kurulan hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na getirildi.
İsrail 2003 yılında Zahar'a suikast girişiminde bulundu ve bir uçak Gazze'deki evine bomba attı. Saldırıda hafif yaralandı ama büyük oğlu Halid öldü.
El Kassam Tugayları üyesi olan ikinci oğlu Hossam ise 2008 yılında Gazze'de İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü.
Muhammed Deif Kimdir?
Muhammed Deif, Hamas hareketinin askeri kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı yönetiyor.
Gazze Şeridi'ndeki tünellerin mimarlarından. Çok az fotoğrafı olan Deif, İsrail'in en çok aranan adamlarından biri.
Birçok kez suikaste uğradı ve bunların birinde gözünü kaybetti.
Yahya Sinwar Kimdir?
Hamas hareketinin liderlerinden Yahya Sinvar, iç güvenlik konularını yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını soruşturan ve İsrail istihbarat servisleri görevlilerini takip eden "Mecd" olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin kurucusu.
Hamas nedir, ne zaman kuruldu?
Hamas, kendisini "İhvan ekolünün bir parçası ve bağımsız bir Filistin örgütü" olarak tanımlayan Filistin'deki bir siyasi partidir. Hamas, Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinin önderliğinde 8 Aralık 1987'de başlayan ilk Filistin intifadasının ardından 14 Aralık'ta kuruldu. İsrail’in işgal veya abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında faaliyet gösteren Hamas hareketi, bir kısmı kendisine mesafeli yaklaşan İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarken Batılı ülkeler tarafından ise "yasaklı örgüt" veya "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.
Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
Henüz resmi kaynaklardan konu hakkında açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İSMAİL HANİYE ŞEHİT OLDU
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Haniye'ye suikastte İsrail parmağı olduğuna işaret edildi ve "İkametgahında siyonistlerin hain saldırısı sonucu hayatını kaybetti" denildi.
ÖMRÜNÜ FİLİSTİN DAVASINA ADADI
Haniye, 29 Ocak 1963'te Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda doğdu.
1987'de Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde Hamas'ı kurdu.
2006 yılında Filistin Başbakanı oldu.
2017'de Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçildi.
10 Nisan'da İsrail saldırısında 3 oğlunu ve 4 torununu kaybetti.
HAMAS'TAN YAZILI AÇIKLAMA
Haniye'nin şehit olması sonrası Hamas'tan yazılı açıklama geldi.
Saldırının İsrail tarafından yapıldığının işaret edildiği haberde şu ifadelere yer verildi:
Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, aksine diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.
Hamas'ın İslami direniş hareketi, büyük milletimiz Filistin'in çocuklarının, Arap ve İslam milletinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının yasını tutuyor.
Hareketin lideri, İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katıldıktan sonra Siyonistlerin Tahran'daki ikametgahına hain saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.