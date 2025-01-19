Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2012'de çevrim içi veri paylaşımını sağlayan "Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi" kurularak, lisanslı tesislere teslim edilmeyen ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması engellendi.