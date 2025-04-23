Hangi illerde okullar tatil edildi? 23 Nisan deprem sonrası tatil olan iller hangileri? İşte MEB son açıklamalar sayfası

İstanbul 23 Nisan’da depremle sarsıldı, gözler okullara çevrildi. Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, 24 Nisan’da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Binlerce öğrenci ve veli, yetkililerden gelecek açıklamayı beklerken, resmi makamlardan henüz okulların tatil edilmesine ilişkin bir karar çıkmadı. Depremin etkisiyle tedirginlik sürerken, son durum yakından takip ediliyor.
Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusu gündeme oturdu. Sarsıntının özellikle Avrupa Yakası’nda yoğun şekilde hissedilmesiyle birlikte, veliler ve öğrenciler okulların yarın açık olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valiliği’nin resmi bir açıklama yapması beklenirken, yetkililerden gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Kamuoyunun gözü kulağı şimdi valilikten gelecek “tatil” açıklamasında.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan en büyüğü 6,2 olan dört ayrı sarsıntı kaydedildi.
AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bakan Tekin yarın ve öbür gün (24-25 Nisan) İstanbul'daki okulların tatil olacağını duyurdu. Buna göre, 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günü İstanbul'daki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilecek.