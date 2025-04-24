Hangi illerde okullar tatil edildi? 24 Nisan deprem sonrası tatil olan iller hangileri? İşte MEB son açıklamalar sayfası

İSTANBUL'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan en büyüğü 6,2 olan dört ayrı sarsıntı kaydedildi.