Hava durumu son dakika açıklandı! Meteoroloji 5 il için uyarılarını sıraladı: 31 Ekim hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile güneydoğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Batı Karadeniz'in yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ayrıca, kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis etkili olabileceği uyarısı yapıldı.