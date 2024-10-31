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Hava durumu son dakika açıklandı! Meteoroloji 5 il için uyarılarını sıraladı: 31 Ekim hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu son dakika açıklandı! Meteoroloji 5 il için uyarılarını sıraladı: 31 Ekim hava durumu nasıl olacak?

11:0631/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim için son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretse de hafta başından itibaren kuzey bölgelerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Özellikle Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, 31 Ekim il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile güneydoğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Batı Karadeniz'in yanı sıra Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ayrıca, kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -4°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 2°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

#Hava durumu
#meteoroloji
#sağanak

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