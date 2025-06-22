HAYBER FÜZESİ NE KADAR ETKİLİ?

Hayber füzesi, İran’ın balistik füze envanterindeki en gelişmiş sistemlerden biri olarak kabul ediliyor. 2.000 kilometrelik menzili sayesinde, Orta Doğu’daki birçok ülke için potansiyel bir tehdit oluşturabiliyor. Ayrıca yüksek taşıma kapasitesiyle nükleer veya kimyasal başlık taşıyabilme ihtimali, uluslararası güvenlik çevrelerinde endişe yaratıyor.