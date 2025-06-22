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Hayber füzesi nedir ve özellikleri neler?

Hayber füzesi nedir ve özellikleri neler?

11:0522/06/2025, Pazar
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Hayber füzesi nedir özellikleri neler?

ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu. Bu saldırı sonrası İran ilk kez Hayber füzeleriyle İsrail'i vurdu. Hayber, İsrail'de büyük yıkıma yol açtı. Peki Hayber füzesi nedir, özellikleri neler? Menzili ve yıkım gücü nedir?

İran ilk kez Hayber füzeleriyle terör devleti İsrail'i vurdu. İran'ın Hayber füzeleri İsrail'de büyük yıkıma yol açtı. Peki Hayber füzesi nedir ve özellikleri neler? Hayber füzesinin menzili, vurma gücü ve etkisi ne kadar?

HAYBER FÜZESİ NEDİR?

Hayber füzesi, İran’ın yerli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil balistik füze sistemidir. Asıl adı Kheibar ya da Khorramshahr-4 olarak geçmekte olan bu füze, İslam Devrimi'nin 44. yıl dönümünde kamuoyuna tanıtılmıştır. Adını, İslam tarihinde önemli bir yer tutan Hayber Kalesi kuşatmasından alan füze, İran’ın caydırıcılık kapasitesini artırmayı amaçlayan stratejik silah projelerinden biridir.

HAYBER FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Menzil: Yaklaşık 2.000 kilometre

Savaş başlığı kapasitesi: 1.500 kilogram ağırlığında

Hedef hassasiyeti: Gelişmiş navigasyon ve güdüm sistemleri sayesinde yüksek isabet oranı

Yakıt sistemi: Sıvı yakıt teknolojisine sahip

Mobilite: Taşınabilir fırlatma rampalarıyla hareket kabiliyeti yüksek

HAYBER FÜZESİ NE KADAR ETKİLİ?

Hayber füzesi, İran’ın balistik füze envanterindeki en gelişmiş sistemlerden biri olarak kabul ediliyor. 2.000 kilometrelik menzili sayesinde, Orta Doğu’daki birçok ülke için potansiyel bir tehdit oluşturabiliyor. Ayrıca yüksek taşıma kapasitesiyle nükleer veya kimyasal başlık taşıyabilme ihtimali, uluslararası güvenlik çevrelerinde endişe yaratıyor.

Bununla birlikte füzenin savaş başlığı taşıma kapasitesi oldukça yüksek. Bu durum, tek bir füzenin geniş alanlarda yıkıcı etki oluşturabileceği anlamına geliyor. Hayber, hem stratejik hem de taktik hedeflere karşı kullanılabilecek potansiyele sahip.

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Hayber füzesi nedir ve özellikleri neler?