HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Haziran kira zam oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE ev ve iş yeri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon rakamları, milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kira artış oranlarını da belirliyor. Haziran ayına yaklaşılırken, iş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam oranı da yeniden gündeme geldi. Özellikle iş yeri kiralarında, 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri esas alınarak belirlenen artış oranı, her ayın ilk haftasında netleşiyor. Kiracılar ve mülk sahipleri, Haziran 2025’te uygulanacak kira zammı oranını öğrenmek için TÜİK’ten gelecek verileri bekliyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

1 /4 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, kira zam oranlarının belirlenmesinde temel rol oynuyor. Özellikle iş yeri kiralarında uygulanacak artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre hesaplanıyor. Haziran ayı kira zam oranı da, 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan haziran enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak. Konut kiralarında ise geçici olarak uygulanan yüzde 25 zam sınırının devam edip etmeyeceği, ayrıca merak edilen konular arasında yer alıyor. Gözler şimdi TÜİK’ten gelecek resmi açıklamada.

2 /4 HAZİRAN KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Haziran ayının kira zammı, enflasyon rakamalarının açıklanacağı 3 Haziran gününde netlik kazanacak. Enflasyon rakamları söz konusu tarihte saat 10:00'de belli olacak.

3 /4 Böylece ev ve iş yeri sahipleri, kontrat yenileme döneminde kiracılarına belirlenen tutar üzeriden zam uygulayabilecek.