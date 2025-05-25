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Haziranda ne kadar deprem konutu teslim edilecek? Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi

Haziranda ne kadar deprem konutu teslim edilecek? Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi

09:3125/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>TOKİ deprem konutları teslim tarihi</p>
TOKİ deprem konutları teslim tarihi

Deprem bölgesindeki 11 ilde inşa edilen konutların tesliminde önemli bir aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un açıklamasına göre, 250 bininci konutun anahtarı Haziran ayında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Peki yıl sonuna kadar ne kadar deprem konutu teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtarlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı programla gelecek ay teslim edileceğini söyledi.

Adıyaman’da ne kadar deprem konutu teslim edildi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerine teslim edilecek tüm konutların inşasına başladıklarını, hiçbir devletin üstesinden gelemeyeceği bir hız ve istikrarla 201 bin konutu tamamlayarak anahtarları ailelere teslim ettiklerini ifade etti.

Bakan Murat Kurum, Adıyaman genelinde bugüne kadar toplam 31 bin 406 konut ve iş yerini tamamlayıp teslim ettiklerini, yıl sonunda da 43 bin 573 bağımsız bölümü bitirerek vatandaşlara teslim edeceklerini belirtti.

Haziranda ne kadar deprem konutu teslim edilecek?

Deprem bölgesinde çalışmaların son hızla devam ettiğini ifade eden Kurum, son depremzede evine girene kadar çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

2025 sonuna kadar kaç deprem konutu teslim edilecek?

Kurum, şöyle devam etti: "Deprem bölgesinin tamamında 2025 sonuna kadar 453 bin hak sahibi vatandaşlarımızın evlerini iş yerlerini teslim edeceğiz.

 İnşallah önümüzdeki haziran ayında Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle 11 ilimizde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük coşkuyla vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.

Biz deprem bölgesinde sadece evler yapmıyoruz, milletimizle el ele vererek umudu, yeni bir başlangıcı da inşa ediyoruz. Bunu da şehirlerimizi ticareti, tarihi, kültürüyle ayağa kaldırarak yapıyoruz."

#TOKİ
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