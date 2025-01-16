Hurda araç ÖTV indirimi başladı mı? 25 yaş üstü araçlar için ÖTV indirimi hangi modellerde geçerli olacak?

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de hurda araç teşviki. Geçtiğimiz haftalarda meclise sunulan teklifte 25 yaş üstü araçların trafikten çekilmesi ve ÖTV indirimli otomobil alımı teşviki yer alıyor. Yaşlı araç sahibi binlerce kişi de hurda araç ÖTV indirimini araştırmaya başladı. Peki 25 yaş üstü araçlar için ÖTV indirimi hangi araç modellerinde geçerli olacak? ÖTV'siz hurda araç teşvik detayları neler? İşte meclise sunulan teklif ile ilgili son gelişmeler...
Hurda araç teşviki gündemdeki yerini koruyor. 25 yaş üstü araçlarda ÖTV muafiyeti ile sıfır otomobil alımına imkan tanıyan kanun teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Yaklaşık üç milyon araç sahibini ilgilendiren hurda teşvikinde henüz alınan resmi bir karar bulunmuyor. Hurda araç ÖTV indirimine dair meclise sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda ilk etapta 12 araç modelinin bu imkandan faydalanabileceği konuşuluyor. Peki ÖTV'siz hurda araç teşviki hangi modellerde geçerli olacak? İşte hurda araç teşvik programında son gelişmeler...
HURDA TEŞVİKİ SON DURUMU
Yasa teklifiyle ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve bu araçların yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçlarının alınmasını teşvik etmeyi amaçlayan kanun, şu an için teklif aşamasında.
Bununla birlikte, hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi durumunda, son yıllarda düşen yerlilik oranı, araç fiyatları ve eski araçların hurdaya ayrılması konusunda faydalı olacağı belirtiliyor.
25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR YENİLENECEK
Yasa teklifine göre, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarıldıktan sonra yerine alınacak yeni araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanacağı tahmin ediliyor. Hurda araç ÖTV indirimi şartları sadece bununla sınırla olmamakla birlikte, bu teşvikten yararlanmak isteyenlerin uygulamadan sadece bir kez faydalanabileceği söyleniyor.
Buna ek olarak, yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması şartı da teklifte yer alan ve atlanmaması gereken ayrıntılardan bir tanesi. Böylelikle yerli üretim desteklenirken trafikteki eski araçların yerini daha çevreci ve güvenli araçların alması amaçlanıyor.
HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİNDE YARARLANMASI BEKLENEN ARAÇLAR
Yasa teklifinde yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörüldüğü için, teklif Meclis'ten geçip yasalaştığı takdirde;
Togg T10X,
Hyundai Bayon
Ford Tourneo Custom,
Ford E-Transit,
Ford Transit,
Toyota CH-R,
Hyundai i20,
Hyundai i10,
Fiat Egea Cross,
Fiat Fiorino,
Fiat Egea gibi araçların bu şartları karşılayabileceği tahmin ediliyor.