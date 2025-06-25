Hurda aracınızı verip Togg T10F almak mümkün mü? Yeni teşvik yasasıyla yerli elektrikli otomobil sahibi olmanın yolu açılıyor

TBMM’ye sunulan yeni hurda teşviki düzenlemesiyle, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri için önemli bir fırsat doğuyor. Eğer yasa kabul edilirse, Togg’un merakla beklenen yeni elektrikli sedan modeli T10F, ÖTV muafiyetiyle çok daha uygun fiyatlara satın alınabilecek. Peki hurda teşviki ne zaman yürürlüğe girecek? Togg T10F bu kampanyadan nasıl etkilenir?
Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg T10F için heyecan artarken, bu modele erişimi kolaylaştıracak kritik bir gelişme yaşandı. Trafikteki eski ve çevreye zararlı araçları sistemden çekmeyi amaçlayan hurda teşvikinin yasalaşması halinde, Togg T10F’e uygun fiyatla ulaşmak mümkün olabilir. Özellikle 1999 ve öncesi model araç sahipleri için ciddi bir fiyat avantajı sunması beklenen bu düzenleme, Togg’un pazar gücünü artırırken, Türkiye’de çevreci otomobil dönüşümüne de ivme kazandıracak.
HURDA TEŞVİKİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklife göre, 25 yaşını doldurmuş araç sahipleri, araçlarını trafikten çektikleri takdirde, Türkiye'de üretilmiş sıfır otomobilleri satın alırken bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Bu kapsamda Togg T10F de teşvikten yararlanabilecek yerli araçlar arasında yer alacak.
Yasalaşması halinde, hurda araçlarını elden çıkaran vatandaşlar, Togg’un yeni modeline daha ekonomik şartlarda sahip olabilecek.
TOGG T10F NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR?
Togg’un fastback formundaki yeni elektrikli modeli T10F, hem tasarımı hem de teknolojik altyapısıyla dikkatleri üzerine çekti. Araç iki farklı teknik opsiyonla sunulacak:
RWD (Arkadan İtişli) Versiyon:
218 beygir güç
0-100 km/s hızlanma: 7.2 saniye
AWD (Dört Tekerden Çekiş):
435 beygir güç
0-100 km/s hızlanma: 4.4 saniye
Her iki versiyon da 180 km/s azami hıza ulaşabiliyor.
FİYATLAR NE KADAR OLACAK? HURDA TEŞVİKİ FİYATI NASIL ETKİLER?
T10F’in resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre başlangıç fiyatının 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 700 bin TL arasında olması bekleniyor. Eğer hurda teşviki yasalaşırsa, ÖTV muafiyetiyle bu fiyatlarda ciddi bir düşüş yaşanabilir.
HURDA TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
1999 ve öncesi model araç sahipleri
Araçlarını hurdaya ayıran ve trafikten çekenler
Türkiye’de üretilmiş sıfır araç almak isteyenler
Özellikle çevreci ve elektrikli bir model arayan kullanıcılar
Bu şartları karşılayan vatandaşlar, Togg T10F gibi yerli modelleri daha ekonomik koşullarda satın alabilecek.