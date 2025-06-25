Hurda aracınızı verip Togg T10F almak mümkün mü? Yeni teşvik yasasıyla yerli elektrikli otomobil sahibi olmanın yolu açılıyor

FİYATLAR NE KADAR OLACAK? HURDA TEŞVİKİ FİYATI NASIL ETKİLER?

T10F’in resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre başlangıç fiyatının 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 700 bin TL arasında olması bekleniyor. Eğer hurda teşviki yasalaşırsa, ÖTV muafiyetiyle bu fiyatlarda ciddi bir düşüş yaşanabilir.



