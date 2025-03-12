HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI SON DAKİKA: Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? ÖTV'siz alınabilecek 25 yaş üstü araçlar

Otomotiv sektöründe hurda teşviki beklentisi artarken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi ile 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine ÖTV muafiyeti getirilmesi gündemde. 2000 model ve daha eski araçları hurdaya ayıranlar, sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Düzenlemenin amacı, eski araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek ve çevre dostu yeni araç satışlarını artırmak. Önerilen modelde, araç sahiplerine yalnızca bir kez ÖTV’siz araç alma hakkı tanınacak. Hurda teşvikiyle ilgili yasal süreç yakından takip edilirken, düzenlemenin çıkış tarihi merak konusu.
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA HABERLERİ | Hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili gelişmeler, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Meclis gündemine gelen yeni düzenleme, 2000 model ve daha eski araçlarını hurdaya ayıranlara, sıfır araç alımında ÖTV avantajı sunmayı hedefliyor. Düzenleme ile eski araçların trafikten çekilmesi ve yerli üretim çevreci araçların satışının artırılması amaçlanıyor. Kanun teklifinin yasalaşması halinde, araç sahipleri sınırlı süreyle ÖTV’siz araç alma hakkı elde edecek. Peki, hurda teşviki ne zaman yürürlüğe girecek?
HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI YASASI ÇIKTI MI?
Hurda teşviki için hazırlanan yasa teklifine ilişkin şu an bir yeni gelişme yaşanmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi Meclis’e sunmuştu. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeyi bekliyor
Kanun teklifinde eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve bu araçların yerine daha çevre dostu ve güvenli yerli üretim araçlarının alınmasını teşvik etmeyi hedeflendi.
HURDA TEŞVİKİ İLE ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?
Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.
Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır."
Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiştir.
‘12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR’
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.