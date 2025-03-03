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IBAN ve EFT'de yeni dönem başladı: Artık çift doğulamalı sistem kullanılacak

IBAN ve EFT'de yeni dönem başladı: Artık çift doğulamalı sistem kullanılacak

13:383/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Çifte doğrulama sistemi başladı. IBAN ve EFT ile para transferlerinde artık ek bir SMS onayı istenecek</p>
Çifte doğrulama sistemi başladı. IBAN ve EFT ile para transferlerinde artık ek bir SMS onayı istenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bankaların güvenlik sistemlerini güçlendirmek için yaşama geçirilmesini istediği çift doğrulama sistemi 1 Mart itibarıyla başladı. Para transferleri artık ek bir SMS onayı gerektirecek. İşte IBAN ve EFT ile para nasıl gönderilecek? İşte EFT saatleri ve yeni düzenlemenin detayları.

BDDK'nin talebiyle 1 Mart itibarıyla başlayan çifte doğrulama sistemi ile birlikte, para transferleri artık ek bir SMS onayı gerektirecek. NTV'nin aktardığı habere göre, para transferlerinde artık ek bir SMS onayı gerekecek. Yeni siteme göre, tanımlı telefonla yapılsa bile, SMS onayı istenecek.

Bazı bankalar, 1 Mart itibarıyla çift aşamalı doğrulama sistemini devreye sokacak. IBAN ve EFT işlemlerinde, tanımlı telefonlar üzerinden para transferi gerçekleştiriliyordu.

Bu sistemin bir dizi dolandırıcılık işlemine neden olduğunun belirlenmesi üzerine, artık çift doğulamalı sistem kullanılacak.

IBAN ve EFT ile para nasıl gönderilecek?

Yeni düzenlemeyle birlikte: Para transferleri artık ek bir SMS onayı gerektirecek.

Tanımlı telefonlardan bile giriş yapılsa, Havale ve EFT için ekstra doğrulama yapılacak.


Üçüncü bir cihazdan hesaba erişim sağlansa dahi para transferi engellenecek.

EFT ne zaman hesaba geçer?

EFT ile transfer edilen tutarın alıcı hesabına ulaşması gönderici ve alıcı bankaların o andaki işlem yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekle birlikte eğer işlem EFT saatleri içinde yapıldıysa genellikle aynı gün, dakikalar içinde alıcı hesaba iletilir.

2025 EFT Saatleri

Akbank: 09:00 – 17:00

Denizbank: 08:00 – 16:00

QNB Finansbank: 09:00 – 17:15

Garanti Bankası: 08:00 – 17:15

Halkbank: 08:00 – 17:00

İNG Bank: 09:00 – 17:15

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası): 09:00 – 17:15

Kuveyt Türk: 09:00 – 17:20

HSBC: 09:00 – 17:00

Şekerbank: 09:00 – 17:20

Odeabank: 08:30 – 17:00

Albaraka Türk: 08:30 – 17:15

ICBC: 08:30 – 17:00

Türkiye İş Bankası: 08:30 – 17:00

Ziraat Bankası: 09:00 – 16:00

Yapı Kredi Bankası: 09:00 – 17:20

Türkiye Finans: 09:00 – 17:15

Vakıfbank: 08:30 – 17:15

Alternatif Bank: 08:00 – 17:15

Burgan Bank: 09:00 – 17:00

Anadolu Bank: 08:00 – 16:00

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