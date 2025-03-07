Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 iş takvimine göre 2. ara tatilin başlayacağı tarih belli oldu. İlk dönem ara tatili Kasım ayı içerisinde yapılırken, ikinci dönem ara tatili de Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki ara tatil ne zaman? Nisan tatili ne zaman, ayın kaçında? İşte MEB 2025 takvim çalışması.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler de ikinci ara tatilin ne zaman olacağını, bayrama mı denk geldiğini, tatilin başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. İşte, 2024-2025 ara tatil takvimi...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLDE Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İkinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı Eylül ayında başlayacak.
MEB'in belirlediği takvim ise şu şekilde