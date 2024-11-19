Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ortak sınav tarihleri ne zaman? MEB 2024 / 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri

Ortak sınav tarihleri ne zaman? MEB 2024 / 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri

15:0219/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yılın ilk ortak sınavları tamamlandı. Ardından ara tatil uygulandı. Bugünlerde ise ikinci ortak sınav tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler ortak sınav ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 2024 / 1. Dönem 2. Ortak sınav tarihleri

2024-2025 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren okullarda öğrenim gören öğrencilerin girecekleri ortak sınavlarla ilgili olarak bakanlık tarafından yayınlanan takvim dikkate alındığında söz konusu ikinci ortak sınavların yaklaştığı görülmektedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılında düzenlenecek olan ortak sınav takvimi ve detaylar haberimizde...

2. ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 NE ZAMAN?


Milli Eğitim Bakanlığı, 1. dönem 2. ortak sınavların 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında uygulanacağını duyurdu.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Ortak Sınav tarihleri


2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları


6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı






2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 2. Ortak Sınav tarihleri


2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

#ortak sınav
#meb
#ortak sınav tarihleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana deprem konutu hak sahipliği başvurularında son güne giriliyor