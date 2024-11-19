Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yılın ilk ortak sınavları tamamlandı. Ardından ara tatil uygulandı. Bugünlerde ise ikinci ortak sınav tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler ortak sınav ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 2024 / 1. Dönem 2. Ortak sınav tarihleri

1 /5 2024-2025 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren okullarda öğrenim gören öğrencilerin girecekleri ortak sınavlarla ilgili olarak bakanlık tarafından yayınlanan takvim dikkate alındığında söz konusu ikinci ortak sınavların yaklaştığı görülmektedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılında düzenlenecek olan ortak sınav takvimi ve detaylar haberimizde...

2 /5 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1. dönem 2. ortak sınavların 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında uygulanacağını duyurdu.

3 /5 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Ortak Sınav tarihleri

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

4 /5 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi, 6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe, 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi, 9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı









