İL DIŞI ATAMA SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman alınacak, başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmenlerin iller arası yer değişikliği sürecini başlattı. Kadrolu öğretmenleri yakından ilgilendiren takvim ve başvuru şartları kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yılki duyuruda dikkat çeken en önemli detay, hizmet süresine ilişkin düzenlemenin 31 Aralık 2025 tarihi baz alınarak yapılması oldu. Görev yaptığı ili değiştirmek isteyen binlerce öğretmen, başvuru takvimi ve şartlara dair ayrıntıları merak ediyor. Peki iller arası tayin başvuruları ne zaman yapılacak, kimler başvuruda bulunabilecek? İşte yer değiştirme sürecine dair merak edilenler...

1 /4 2025 yaz döneminde öğretmenlerin iller arası yer değiştirme süreci için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), takvimi ve başvuru koşullarını resmi internet sitesinden yayımladığı duyuruyla öğretmenlerle paylaştı. Bu yılki başvurularda, hizmet süresi hesaplamasında 31 Aralık 2025 tarihinin esas alınması dikkat çekti. İller arası tayin hakkı bekleyen öğretmenler için başvuru süreci, şartlar ve sonuç tarihi netleşti. Peki, tayin başvuruları ne zaman yapılacak, kimler başvurabilecek? Ayrıntılar haberimizde...

2 /4 İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ İller arası yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Atamalar ise 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek

3 /4 BAŞVURU ŞARTLARI Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların; 1. Adaylığı kaldırılmış olmak, 2. Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,