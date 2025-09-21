İlk kez ev alacaklara 1,20 oranla kredi verileceği açıklandı. Sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için tarihin en büyük sosyal konut seferberliğini başlatacaklarını müjdeledi. İlk evim konut kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet desteği sağlayan bir konut projesidir. Özellikle ilk kez ev alacak olanlar için tasarlanan ilk evim konut kampanyası, gençlerin ev sahibi olma sorununa çözüm arayan bir yaklaşım sergiliyor. İlk evim konut kredisi kampanyası kapsamında sunulan düşük faizli konut kredileri, gençlerin ödeme güçlerini zorlamadan ev sahibi olmalarına olanak tanıyacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk ev alacaklara uygun ödemeli kredi sunulacak. Peki düşük tutarlı ilk evim konut kredisi başvurusu ne zaman? 1.20 oranlı kredi başvuru şartları neler, peşinat ve vade sayısı nedir?
Düşük faizli konut kredisi kampanyası için çalışmaları hızlandırdı. TOKİ ilk evim kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli konut kredisi sunan bu kampanya, konut edinmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. İlk evim konut kampanyası ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı aranıyor. Bakan Murat Kurum, “Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatılacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak” dedi. İlk evim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaş, bir süredir gündemde olan düşük oranlı kredi durumu hakkındaki son gelişmelere odaklandı. İşte, 1.20 faizli kredinin başvuru şartları hakkında bilgiler...
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İlk Evim kampanyası ve İlk Evim düşük faizli konut kampanyası son durum konularıyla ilgili olarak, hükümet tarafından başlatılan bu kampanya, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara düşük faizli kredi imkanları sunarak konut edinmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.
İlk Evim Kampanyası kapsamında, 1,20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi çekilebilinecek. İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için geliştirilen bu özel kampanya, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. İlk evim konut kredisi kampanyası sayesinde, hayalinizdeki evi satın alırken finansman konusunda zorlanmadan, avantajlı şartlarla kredi kullanma imkanına sahip olabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Yeni yasama yılında ilk kez ev alacaklar için konut kampanyası düzenlemesinin Meclis gündemine geleceği bekleniyor.
İLK EVİM KONUT KAMYANYASINDA VADE SAYISI NE KADAR?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.
Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.
Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.
İLK EVİM KAMPANYASI DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.
İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.
Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.
Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi verilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İzmir'in pilot seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceğini bildirdi.
İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıkladıkları projeye 1 milyon 200 binden fazla başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:
"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."
