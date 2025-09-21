1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Evim kampanyası ve İlk Evim düşük faizli konut kampanyası son durum konularıyla ilgili olarak, hükümet tarafından başlatılan bu kampanya, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara düşük faizli kredi imkanları sunarak konut edinmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor.

İlk Evim Kampanyası kapsamında, 1,20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi çekilebilinecek. İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için geliştirilen bu özel kampanya, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. İlk evim konut kredisi kampanyası sayesinde, hayalinizdeki evi satın alırken finansman konusunda zorlanmadan, avantajlı şartlarla kredi kullanma imkanına sahip olabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Yeni yasama yılında ilk kez ev alacaklar için konut kampanyası düzenlemesinin Meclis gündemine geleceği bekleniyor.