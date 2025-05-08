Bakan Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda af olarak değerlendirilen konulara açıklık getirmek istiyorum. Bir af çalışmamız yok. Yapılan düzenlemeler cezaevlerindeki şartları iyileştirmeye ve infaz sistemini adil hale getirmeye yöneliktir.”