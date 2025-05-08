Cezaevlerinde infaz süresiyle ilgili düzenleme bekleyen binlerce hükümlü ve ailesi, gözünü Meclis’e sunulan 10. Yargı Paketi’ne çevirdi. Yaklaşık 40 maddeden oluşan yeni paket, infaz sistemiyle ilgili önemli değişiklikleri içerirken, kamuoyunda tartışılan genel af beklentisine ise kapıyı kapatıyor. Denetimli serbestlikte esneklik ve yargı süreçlerinde etkinlik hedeflenen düzenlemelerin kısa sürede yasalaşması bekleniyor.
Yargı Paketi için hazırlıklarını tamamlayan Adalet Bakanlığı, ceza infaz sistemini yeniden şekillendirecek düzenlemeleri Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor. Mahkumlar ve yakınları tarafından yakından takip edilen reformda, denetimli serbestlikte kapsamın genişletilmesi öne çıkarken, genel af beklentileri bu pakette karşılık bulmadı. Yargı paketinin detayları ve kimleri kapsayacağı merakla bekleniyor.
AF ÇIKACAK MI? BAKAN TUNÇ NET KONUŞTU
Mahkumlar ve ailelerinin merakla beklediği “af çıkacak mı?” sorusuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi. Tunç, “Genel af ya da kısmi af söz konusu değil” ifadeleriyle söylentilere son noktayı koydu.
Bakan Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kamuoyunda af olarak değerlendirilen konulara açıklık getirmek istiyorum. Bir af çalışmamız yok. Yapılan düzenlemeler cezaevlerindeki şartları iyileştirmeye ve infaz sistemini adil hale getirmeye yöneliktir.”
10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?
Adalet Bakanı Tunç, 40 maddeden oluşan 10. Yargı Paketi’nin hazırlıklarının tamamlandığını ve taslağın milletvekillerine sunulduğunu açıkladı. Meclis sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti.
Tunç, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
“40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli hususlar yer alıyor. Taslağı milletvekillerimizin takdirine sunduk. Görüşmeler yakında başlayacak.”
YARGI PAKETİ NELER GETİRİYOR?
10. Yargı Paketi, ceza adaleti sisteminde caydırıcılığın artırılması ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.
Pakette öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:
2 yılın altındaki suçlara yönelik yeni infaz uygulamaları
Denetimli serbestlik sisteminin yeniden yapılandırılması
Koşullu salıverme şartlarında esneklik
Hasta ve yaşlı hükümlülere alternatif düzenlemeler
Tutuklama tedbirlerine ilişkin yeni düzenlemeler
Covid-19 dönemindeki uygulamalardan yararlanamayanlara yönelik iyileştirmeler