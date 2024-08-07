"İnstagram engeli ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini belirterek “‘Sizin şu taleplerinizi karşıladık’ dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız” ifadesini kullandı. Peki İnstagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram açıldı mı, ne zaman düzelecek?
"İnstagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram açıldı mı, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan Instagram’ın erişim yasağına ilişkin son dakika açıklama geldi. Ciddi aşama kaydedildiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “ Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız.” ifadelerini kullandı. Dünyanın en fazla kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram’a Türkiye’de yaklaşık 4 gündür erişim sağlanamazken kullanıcılar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.
BAKAN URALOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA
Instagram erişim yasağıyla ilgili Bakan Uraloğlu, "Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunun bilinmesini isterim. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız. İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ancak dar anlamda da anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim hani şu tarihte toplanacağız değil. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, 'Sizin şu taleplerinizi karşıladık.' dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
META'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin önemli açıklama yaptı.
"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi
INSTAGRAM SON DAKİKA AÇILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’a ilişkin sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.
Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar sonucunda Instagram’a erişim engeli getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, yetkililerle geçen hafta görüşüldüğü ifade etti.
Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında “ Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Görüşme saat 13.00'da başlarken konuyla ilgili kararın görüşme sonrasında açıklanması bekleniyor.
INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?
BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.
Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.
Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.