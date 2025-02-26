Instagram çöktü mü? Neden açılmıyor? 26 Şubat instagram hata raporu

INSTAGRAM SORUN GİDERME ÖNERİLERİ





Instagram'da bir sorun yaşarsanız lütfen bu sorun giderme adımlarını izleyin. Bu adımları izlemeden önce mutlaka hem Instagram uygulamasının hem de telefon veya tabletinizin işletim sisteminin en son sürümünü kullandığınızı doğrulamanız gerektiğini aklınızda bulundurun.





Telefonunuzu veya tabletinizi yeniden başlatın

Instagram'la ilgili bir sorun yaşıyorsanız ilk adım olarak daima telefonunuzu veya tabletinizi yeniden başlatmayı deneyin.

İnternet bağlantınızı kontrol edin

Cihazı yeniden başlatmak sorunu gidermezse sorunun zayıf Wi-Fi veya mobil veri bağlantısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için lütfen Instagram'ı hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantınızda kullanmayı deneyin.

Kaldırın ve yeniden yükleyin

Cihazınızı yeniden başlatmak ve bağlantınızı kontrol etmek sorunu gidermezse Instagram'ı silip tekrar yüklemeyi deneyin:

iPhone ve iPad

Ana ekrandan, Instagram uygulamasının simgesine dokunun ve basılı tutun.

Uygulamayı silmek için Uygulamayı Kaldır'a dokun. Fotoğraflarınız ve profil bilgileriniz Instagram tarafından kayıtlı tutulur.

App Store'a gidin, Instagram'ı yeniden yükleyin ve sonra kullanıcı adınızla ve şifrenizle giriş yapın.

Android

Telefonunuzun veya tabletinizin Ayarlarına gidin ve Uygulamalar'a dokunun.

Instagram'a dokunun.

Kaldır'a dokunun.

Google Play Store'a gidin, Instagram'ı yeniden yükleyin ve sonra kullanıcı adınızla ve şifrenizle giriş yapın.