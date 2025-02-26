Instagram çöktü mü? Neden açılmıyor? 26 Şubat instagram hata raporu

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da, kullanıcılar 'Önceki mesajlar yüklenemedi' 'DM mesajlarına açılmıyor' gibi hatalarla karşılaştı. Birçok kullanıcı bu gelişmeyle sorunun nasıl çözüleceğini araştırmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinden itibaren İnstagram hata raporlarında yükseliş olduğu görüldü. Peki İnstagram çöktü mü? Neden açılmıyor? İşte uygulamadaki son durum.
Sosyal medya platformu Instagram'da zaman zaman çeşitli hatalarla karşılaşılabiliyor. Bu akşam ise kullanıcılar, Instagram'da 'Önceki mesajlar yüklenemedi' ve 'DM'de mesaj gönderemiyorum' şeklinde bildirimlerde bulundu. Instagram'ın son 24 saatlik kesinti tablosuna bakıldığında saat 20.20 sıralarında 397 rapor kaydedildi. Instagram'dan konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, MESAJLAR NEDEN AÇILMIYOR?
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Instagram uygulamasındaki hatalar sorgulanıyor. Kullanıcılar, DM (Direkt Mesajlar) özelliğiyle arkadaşları ve takipçileriyle iletişim kurarken, bazen teknik sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu sorunlardan biri de, mesajların yüklenememesi problemidir.
Eski mesajların yüklenmemesi, kullanıcılar için önemli bilgilere erişimde zorluk yaratabilir ve mesajların kaybolmasına yol açabilir. Genellikle, bu hata ağ bağlantı sorunlarından kaynaklanmaktadır. Çoğu çözüm, bağlantı hatalarını gidererek bu problemi çözmeyi hedefler.
Eğer Instagram'da eski mesajlarınıza erişim sağlayamıyorsanız, endişelenmenize gerek yok. Çoğu zaman Instagram yeni bir güncelleme hazırlarken bu sorunlara denk gelebilirsiniz.
Uygulamanın en güncel versiyonuna getiriniz ve sorunun hala devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz.
Son 24 saat içerisinde rapor ettiği kesintilerde, saat 20.20'de 397 rapor yer aldı.
INSTAGRAM SORUN GİDERME ÖNERİLERİ
Instagram'da bir sorun yaşarsanız lütfen bu sorun giderme adımlarını izleyin. Bu adımları izlemeden önce mutlaka hem Instagram uygulamasının hem de telefon veya tabletinizin işletim sisteminin en son sürümünü kullandığınızı doğrulamanız gerektiğini aklınızda bulundurun.
Telefonunuzu veya tabletinizi yeniden başlatın
Instagram'la ilgili bir sorun yaşıyorsanız ilk adım olarak daima telefonunuzu veya tabletinizi yeniden başlatmayı deneyin.
İnternet bağlantınızı kontrol edin
Cihazı yeniden başlatmak sorunu gidermezse sorunun zayıf Wi-Fi veya mobil veri bağlantısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için lütfen Instagram'ı hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantınızda kullanmayı deneyin.
Kaldırın ve yeniden yükleyin
Cihazınızı yeniden başlatmak ve bağlantınızı kontrol etmek sorunu gidermezse Instagram'ı silip tekrar yüklemeyi deneyin:
iPhone ve iPad
Ana ekrandan, Instagram uygulamasının simgesine dokunun ve basılı tutun.
Uygulamayı silmek için Uygulamayı Kaldır'a dokun. Fotoğraflarınız ve profil bilgileriniz Instagram tarafından kayıtlı tutulur.
App Store'a gidin, Instagram'ı yeniden yükleyin ve sonra kullanıcı adınızla ve şifrenizle giriş yapın.
Android
Telefonunuzun veya tabletinizin Ayarlarına gidin ve Uygulamalar'a dokunun.
Instagram'a dokunun.
Kaldır'a dokunun.
Google Play Store'a gidin, Instagram'ı yeniden yükleyin ve sonra kullanıcı adınızla ve şifrenizle giriş yapın.