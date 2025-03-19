"Instagram ne zaman açılacak son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da, 19 Mart sabah saatlerinden itibaren erişim ve güncelleme sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, akış yenileme, profil yükleme ve mesaj gönderme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini bildirirken, bazıları ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını belirtiyor. Instagram’a erişim sorununun kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, küresel çapta yaşanan kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

1 /5 Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da, 19 Mart sabah saatlerinden itibaren erişim ve güncelleme sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, akış yenileme, profil yükleme ve mesaj gönderme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini bildirirken, bazıları ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını belirtiyor. Kesintinin nedeni hakkında Meta tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, küresel çapta yaşanan sorun teknik bir arızadan kaynaklanıyor olabilir.

2 /5 INSTAGRAM KAPATILDI MI, ÇÖKTÜ MÜ, NE SORUN VAR? Instagram'da son 24 saatte kaydedilen güncel verilere göre saat 06.00'dan itibaren Instagram'da geniş çaplı sorun yaşanıyor.

3 /5 Bununla birlikte sosyal medya platformu Instagram için BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Ancak bant daraltma işlemine gidilmiş olabileceği ve bu nedenle de sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

4 /5 Kullanıcılar Instagram, WhatsApp, Facebook ne zaman düzelecek? sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.