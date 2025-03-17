



INSTAGRAM ARAMA BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ MÜ?





Sosyal medya uygulaması Instagram'da saat 22.30 sıralarında bazı kullanıcılar, arama bölümünün açılmadığını ve çöktüğünü paylaştı.





Downdetector'de yer alan raporlara göre, son 24 sat içerisinde onlarca hata bildirimi yapıldığı da görülüyor.





Instagram'da bazı kullanıcıların karşılaştığı bu problem ile ilgili resmi bir açıklama yer almazken, sorunun kısa süre içerisinde ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.



