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Instagram'da arama bölümü çöktü mü? Neden açılmıyor?

Instagram'da arama bölümü çöktü mü? Neden açılmıyor?

23:1217/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünyanın en popüler sosyal medya mecralarından olan Instagram'da akşam saatlerinde arama bölümünün çöktüğü iddia edildi. Bazı kullanıcılar Instagram arama kısmında sayfanın yüklenmediğini ve arama çubuğunu kullanarak hesaplara ulaşmakta zorlandığını dile getirdi.

Instagram uygulamasında özellikle akşam saatlerinde arama bölümünde problemlerin yaşandığı bildirildi. Birçok kullanıcı Instagram arama bölümünün çöktüğünü bildiriyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşım yapan bazı kullanıcılar arama kısmında diledikleri aramaları gerçekleştiremediğini bildirdi. 

X'in yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen sohbet robotu Grok, Instagramda yaşanan problemin genel bir problem olmadığını, sorunun bireysel kullanıcılarla sınırlı olabileceğini belirtiyor.


Grok'un çözüm önerisi ise şu şekilde;


Uygulamayı yeniden başlat

- Güncellemeleri kontrol et

- Önbelleği temizle (Android: Ayarlar > Uygulamalar > Instagram > Depolama; iOS: Ayarlar > Genel > iPhone Depolama > Uygulamayı Kaldır, yeniden yükle)

- İnternet bağlantını kontrol et

- Başka cihazda dene

Sorun devam ederse Instagram desteğe başvur. 


INSTAGRAM ARAMA BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ MÜ?


Sosyal medya uygulaması Instagram'da saat 22.30 sıralarında bazı kullanıcılar, arama bölümünün açılmadığını ve çöktüğünü paylaştı.


Downdetector'de yer alan raporlara göre, son 24 sat içerisinde onlarca hata bildirimi yapıldığı da görülüyor.


Instagram'da bazı kullanıcıların karşılaştığı bu problem ile ilgili resmi bir açıklama yer almazken, sorunun kısa süre içerisinde ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.


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