Dün sabah saatlerinden itibaren X (eski adıyla Twitter) ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, arama motorlarında "X çöktü mü?", "X'e neden erişilemiyor?", "Instagram'a neden yenilenmiyor?" gibi sorularla çözüm arıyor. WhatsApp'da da dün sabah saatlerinde başlayan erişim problemleri hala devam ediyor. Kullanıcılar gönderdikleri mesajların karşı tarafa iletilmediğini ve mesaj alamadıklarını belirtiyorlar. Peki, internet yavaşlığı problemi düzeldi mi? Youtube, Instagram, Twitter (X), Whatsapp düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte 20 Mart 2025 sosyal medya erişim sorununda son durum.
Dünyanın en popüler sosyal platformları olan WhatsApp, Instagram, Youtube, Twitter (X), Tiktok'ta dün (19 Mart 2025 Çarşamba) sabah saat 07:00'den beri sorun yaşanıyor. Kulllanıcılar sosyal medyada yaşanan erişim sorununun ne zaman düzeleceğini sorguluyor.
Türkiye genelinde sosyal medya kullanıcıları, 19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi platformlara erişimde sorun yaşadıklarını belirtirken, bazı kullanıcılar sınırlı erişimle karşılaştı. Downdetector verilerine göre kesintiler sabah 07.00’de yoğunlaşırken, öğleden sonra azaldı; ancak WhatsApp’ta kesinti raporları öğleden sonra sıklaştı.
İNTERNET DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Sosyal medya kullanıcıları, 19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi platformlara erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi; bazı kullanıcılar ise uygulamaların yavaş çalıştığını ve sınırlı erişim sağladıklarını belirtti. Downdetector’a göre, Instagram’da kesinti raporları sabah 07:00’den itibaren yoğunlaşırken, öğleden sonra bu raporların azaldığı gözlendi; ancak WhatsApp’ta kesintiler öğleden sonra daha sık rapor edildi. İnternetin yavaşlamasının nedeni olarak bant daraltma işlemi olabileceği tahmin ediliyor.
Erişim sorunlarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı ve BTK tarafından sosyal medya platformlarına yönelik bir kapatma veya erişim engeli kararı bulunmuyor. İnternetin ne zaman düzeleceğine ilişkin net bir bilgi verilmezken, kesintilerin öğleden sonra azalması, sorunun kademeli olarak çözülebileceğine işaret ediyor.
YOUTUBE, INSTAGRAM, TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram, Twitter (X) ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında 19 Mart 2025 sabahından itibaren erişim sorunları yaşandığı rapor edildi; ancak bu platformların tamamen çöktüğüne dair bir bilgi bulunmuyor. Downdetector verilerine göre, Instagram’da kesintiler sabah 07:00’den itibaren yoğunlaşırken, öğleden sonra azaldı; Twitter’da da kullanıcılar çok sayıda kesinti bildirdi. WhatsApp’ta ise kesintiler sabah saatlerinde başlasa da öğleden sonra daha sık rapor edildi.
WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?
WhatsApp'ta yaşanan sorun ile ilgili yetkili makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Problemin teknik bir arızadan dolayı mı kaynaklandığı yoksa başka bir nedenle mi oluştuğu bilinmiyor.
Ayrıca WhatsApp'ta yaşanan erişim probleminin ne zaman düzeleceği hakkında da bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.