WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

WhatsApp'ta yaşanan sorun ile ilgili yetkili makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Problemin teknik bir arızadan dolayı mı kaynaklandığı yoksa başka bir nedenle mi oluştuğu bilinmiyor.

Ayrıca WhatsApp'ta yaşanan erişim probleminin ne zaman düzeleceği hakkında da bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.



