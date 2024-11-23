İnternetten alışveriş yapanlar en çok bu ürünlere yorum yapmış! Bakın liste başında hangisi var

Türkiye'de internet üzerinden alışveriş yapanlar değerlendirmelerde bulunuyor. Alışveriş yapanların en çok yorumda bulunduğu ürünler ise sıralandı. İşte liste....
İnternetten alışveriş yapanların en çok yorumda bulunduğu ürünler...
Tüketicilerin En Çok Yorum Yaptığı Ürünler
10- Bebek bezi - 254.364 yorum
9- Bardak - 277.027 yorum
8- Toka - 285.269 yorum
7- Bot - Bootie - 291.226 yorum
6- Bluz - 309.003 yorum
5- Saklama kabı - 317.208 yorum
4- Maskara - 358.559 yorum
3- Deodorant ve Roll on - 378.119 yorum
2- Çorap - 497.716 yorum
1- Yüz güneş kremi - 762.643 yorum