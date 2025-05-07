İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?

1. OPTİK OKUMA VE HAM PUAN HESAPLAMA

Her öğrencinin cevap kağıdı optik okuyucu ile okunur ve her derse ait testlerin doğru-yanlış cevap sayıları belirlenir. Yanlış cevapların üçte biri doğru sayısından çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

2. TEST ORTALAMALARI VE STANDART SAPMA

Tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması hesaplanır. Bu ortalama ve öğrenci sayısı ile birlikte, her test için standart sapma belirlenir.