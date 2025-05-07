İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2025 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2025'te gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı’na binlerce öğrenci katıldı. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesini kapsayan sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB, değerlendirme sürecinin ardından sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Öğrenciler, sonuçlara T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek. Bursluluk hakkı kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ve aileler, açıklanacak tarihi bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı için gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. Sınavın ardından yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile öğrenciler doğru-yanlışlarını kontrol etti. Şimdi ise gözler, MEB’in açıklayacağı sonuç ekranına çevrildi. Burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler, açıklanacak sonuçlarla birlikte eğitim hayatlarına destek olacak burs imkanına kavuşmayı bekliyor.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayımladığı takvime göre 2025 yılı İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren sonuçlarını öğrenmek için MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler.
SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara erişebilmek için T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini girerek sonuç ekranına ulaşabilecekler.
SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
İOKBS sınavının değerlendirilmesi titiz bir sürece dayanıyor. Öğrencilerin doğru ve yanlış cevapları, optik okuyucu cihazlarıyla işleniyor. Her testin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlendikten sonra, yanlış cevaplar için üçte biri çıkarılarak geçerli ham puanlar hesaplanıyor.
1. OPTİK OKUMA VE HAM PUAN HESAPLAMA
Her öğrencinin cevap kağıdı optik okuyucu ile okunur ve her derse ait testlerin doğru-yanlış cevap sayıları belirlenir. Yanlış cevapların üçte biri doğru sayısından çıkarılarak ham puanlar elde edilir.
2. TEST ORTALAMALARI VE STANDART SAPMA
Tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması hesaplanır. Bu ortalama ve öğrenci sayısı ile birlikte, her test için standart sapma belirlenir.
3. STANDART PUAN VE AĞIRLIKLI PUAN HESAPLAMASI
Öğrencilerin standart puanları, her testin ortalama ve standart sapması kullanılarak 50'ye ortalanır ve 10'a standart sapma getirilir. Bu puanlar belirli katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puanlar hesaplanır ve toplam puan elde edilir.
4. HATALI SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cevap anahtarında hatalı olduğu tespit edilen sorular iptal edilmeden, doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilir. Mahkeme kararları ya da Merkez Sınav Kurulu kararıyla iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılır ve geçerli sorular yeniden puanlandırılır.
5. İŞARETLEME YAPMAYAN ÖĞRENCİLER
Sınava katılan ancak cevap kâğıdına hiçbir işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmaz.