Apple, iOS 18 ile büyük yenilikler sunmaya hazırlanırken, gözler artık iOS 18.1 güncellemesine çevrilmişti. Kullanıcılar, iOS 18.1 ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. Phone modelleri için yapay zeka özelliklerinin de bulunduğu iOS 18.1 güncellemesini yayınladı. Peki iOS 18.1 güncellemesi ile hangi özellikler geldi? iOS 18.1 güncelleme hangi telefonlara geldi?
Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18.1 güncellemesi, iOS 18'in çıkışıyla birlikte gündeme geldi. Özellikle yapay zeka (AI) özelliklerinin bu güncellemeyle birlikte geleceği söylentileri, kullanıcıların heyecanını artırdı. Intelligence özellikleri, yapay zeka destekli kişiselleştirmeler, daha akıllı öneriler ve gelişmiş kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor. iOS 18.1 güncellemesi yayınlandı.
iOS 18.1 Güncellemesi Geldi mi?
iOS 18.1 ve iPadOS 18.1'in en dikkat çekici özelliği Apple Intelligence. Apple Intelligece adı verilen araçlar Haziran ayında duyurulmuştu. Apple, yapay zeka özelliğini de barındıran iOS 18.1 güncellemesini dün akşam TSİ 20.00'de yayınladı.
Apple CEO'su Tim Cook özelliklerin Pazartesi gününden itibaren dünya çapında iPhone kullanıcılarına sunulduğunu açıkladı.
iPhone’a Yapay Zeka Güncellemesi Geliyor mu?
iOS 18.1 güncellemesinin, Apple’ın yapay zeka (AI) özelliklerini entegre edeceği ilk güncelleme olacak. Bu güncelleme ile yapay zeka özellikleri, Apple Intelligence bazı yeniliklerini iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinde kullanıcılarla buluşturacak.
iOS 18.1 Güncelleme Özellikleri Neler?
Apple, WWDC etkinliğinde tanıtımını gerçekleştirdiği yapay zeka özelliklerini iOS 18.1 ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu güncelleme ile öne çıkan bazı özellikler şunlardır:
Metin düzenleme ve biçimlendirme araçları
Fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma yeteneği
Otomatik olarak anı filmleri oluşturma imkanı
Doğal dil ile arama yapabilme özelliği
Bunların yanı sıra, kullanıcı deneyimini geliştirecek birçok yeni özellik ve iyileştirmenin de bu güncellemeyle birlikte gelmesi bekleniyor.
iOS 18.1 Güncelleme Hangi Telefonlara Gelecek? Desteklenen Diller Hangileri?
Apple Intelligence, iOS 18.1 yüklü iPhone 16 serisi ve iPhone 15 Pro modellerinin yanı sıra, M1 ve üzeri işlemcilere sahip iPad ve Mac cihazlarında da kullanılabilecek.
Ancak şu an için bu yapay zeka özelliklerinden yararlanmak için cihaz dilinin İngilizce olması şart. 2025 itibarıyla başka dillerde de kullanılması planlanıyor, ancak Türkçe bu diller arasında henüz bulunmuyor.