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iOS 18.2.1 güncellemesi geldi: iPhone ve iPad'lerde neler değişiyor?

iOS 18.2.1 güncellemesi geldi: iPhone ve iPad'lerde neler değişiyor?

15:447/01/2025, Salı
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<p>iOS 18.2.1 güncellemesi geldi mi?</p>
iOS 18.2.1 güncellemesi geldi mi?

iOS 18.2.1 güncellemesi yayınlandı. iOS 18.2.1 güncellemesiyle Apple, iPhone kullanıcılarına yeni özellikler sunmak yerine, mevcut sistemi daha da iyileştirmeye odaklandı. Bu güncellemeyle birlikte genel olarak daha stabil bir kullanıcı deneyimi, hata düzeltmeleri ve performans artışı hedefleniyor. Peki güncelleme ile birlikte Apple iPhone ve iPad'lerde ne değişecek? İşte iOS 18.2 ile uyumlu iPhone modelleri.

Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 işletim sistemleri için iOS 18.2.1 ve iPadOS 18.2.1 güncellemelerini yayınladı. Bu güncellemeler, iOS 18.2 ve iPadOS 18.2'nin yayınlanmasından yaklaşık bir ay sonra geldi. İşte iOS 18.2 güncellemesi ile gelen yenilikler.

iOS 18.2.1 güncellemesi nasıl yükleniyor?

iOS 18.2.1 güncellemeyi yüklemek için izlenecek yollar:

Uygun iPhone ve iPad cihazlarınızda güncellemeyi yüklemek için:

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel sekmesine gidin.

Yazılım Güncelleme bölümüne dokunun.

Güncellemeyi indirip kurulum işlemini başlatın.

Ayrıca, Apple'ın Ocak ayı sonunda sunmayı planladığı iOS 18.3 ve iPadOS 18.3 güncellemelerinin testlerine devam ettiğini belirtmekte fayda var.

iOS 18.2.1 ve iPadOS 18.2.1 yenilikleri neler?

Apple'ın sürüm notlarına göre, 18.2.1 güncellemeleri önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılar için öneriliyor.

iOS 18.2 ile uyumlu iPhone modelleri

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

#iOS 18.2.1 güncellemesi
#iPhone
#iPad
#Apple

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