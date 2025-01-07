iOS 18.2.1 güncellemesi yayınlandı. iOS 18.2.1 güncellemesiyle Apple, iPhone kullanıcılarına yeni özellikler sunmak yerine, mevcut sistemi daha da iyileştirmeye odaklandı. Bu güncellemeyle birlikte genel olarak daha stabil bir kullanıcı deneyimi, hata düzeltmeleri ve performans artışı hedefleniyor. Peki güncelleme ile birlikte Apple iPhone ve iPad'lerde ne değişecek? İşte iOS 18.2 ile uyumlu iPhone modelleri.

1 /9 Apple, iOS 18 ve iPadOS 18 işletim sistemleri için iOS 18.2.1 ve iPadOS 18.2.1 güncellemelerini yayınladı. Bu güncellemeler, iOS 18.2 ve iPadOS 18.2'nin yayınlanmasından yaklaşık bir ay sonra geldi. İşte iOS 18.2 güncellemesi ile gelen yenilikler.

2 /9 iOS 18.2.1 güncellemesi nasıl yükleniyor? iOS 18.2.1 güncellemeyi yüklemek için izlenecek yollar: Uygun iPhone ve iPad cihazlarınızda güncellemeyi yüklemek için:

3 /9 Ayarlar uygulamasını açın. Genel sekmesine gidin. Yazılım Güncelleme bölümüne dokunun. Güncellemeyi indirip kurulum işlemini başlatın.

4 /9 Ayrıca, Apple'ın Ocak ayı sonunda sunmayı planladığı iOS 18.3 ve iPadOS 18.3 güncellemelerinin testlerine devam ettiğini belirtmekte fayda var.

5 /9 iOS 18.2.1 ve iPadOS 18.2.1 yenilikleri neler? Apple'ın sürüm notlarına göre, 18.2.1 güncellemeleri önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılar için öneriliyor.

6 /9 iOS 18.2 ile uyumlu iPhone modelleri iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max

7 /9 iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max

8 /9 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus