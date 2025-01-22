Bildirim Özetleri Düzenlemeleri : Apple, yapay zeka destekli özetlerde yaşanan yanlış bilgilendirme sorunları nedeniyle, Haberler ve Eğlence'deki uygulamalar için bu özellik geçici olarak devre dışı bırakıldı ve bu özellik ileride yeniden aktif edilecek.