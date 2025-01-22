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Apple'dan geliştiricilere müjde: iOS 18.3 beta 3 çıktı

Apple'dan geliştiricilere müjde: iOS 18.3 beta 3 çıktı

13:2822/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>iOS 18.3 Beta 3 özellikleri</p>
iOS 18.3 Beta 3 özellikleri

Apple, iOS 18.3 beta 3 sürümünü geliştiriciler için yayımladı. Bu güncelleme, performans süreçleri, hata geliştirmeleri ve güncellemelerde bazı değişiklikleri içermekte. İşte iOS 18.3 sürümü ile gelen yenilikler.

Apple, 16 Ocak 2025 tarihinde iOS 18.3 Beta 3 geliştiriciler için yayınlandı. Bu güncelleme ile gelen değişiklikler ve değişiklikler şunlardır:

Bildirim Özetleri Düzenlemeleri : Apple, yapay zeka destekli özetlerde yaşanan yanlış bilgilendirme sorunları nedeniyle, Haberler ve Eğlence'deki uygulamalar için bu özellik geçici olarak devre dışı bırakıldı ve bu özellik ileride yeniden aktif edilecek.

Ayrıca özetlerinin beta aşamasında olduğunu ifadeler eklendi ve kullanıcılar bu özetleri doğrudan Kilit Ekranı veya Bildirim Merkezi üzerinden kapatılabilmesini sağladı. Özet stili; italik yazı ve ikon kullanımıyla diğer bildirimlerden kolayca ayırt edilebiliyor.

Hesap Makinesi uygulamasında, eşittir tuşuna tekrar basıldığında son matematiksel işlemi tekrar etme özelliği.

Apple Music uygulamasında, uygulama kapatıldıktan sonra müzik çalmaya devam etme sorunları çözüldü.

Poster ve broşürlerden kolayca takvime etkinlik ekleme özelliği ile bitki ve hayvan türlerini kolayca tanımlama ve bildirim özetlerini Kilit Ekranı’ndan kolayca yönetme geldi.

#iOS 18.3
#iOS 18.3 özellikleri
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