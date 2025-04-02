iOS 18.4 YENİLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Apple News+ hizmetine de yemek tarifleri bölümü eklendi. Böylece kullanıcılar, dünyanın her yerinden yemek tariflerine erişebiliyor, tarayıp kaydedebiliyor ve adım adım talimatlarla yemek hazırlayabiliyor. Ayrıca restoranlar, mutfak ipuçları ve sağlıklı beslenme konularında içeriklere de yer veriliyor. Fotoğraflar uygulamasına yeni filtreler eklenerek albümlerdeki içerikleri daha düzenli görüntüleme imkanı sağlandı. Safari, arama önerilerini geliştirerek kullanıcıların önceki sorgularına hızlıca dönmesini kolaylaştırıyor. Kontrol Merkezi’ne eklenen Ambient Music özelliği ise, özel çalma listelerine hızlı erişim imkanı sunacak. Yeni emoji seçenekleri arasında yorgun yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama efekti bulunuyor.