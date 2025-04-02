Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.4 güncellemesini yayımladı. Bu güncelleme, çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler içeriyor:
Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.4 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Apple Intelligence'ın yeni özellikleri, Fotoğraflar uygulamasında iyileştirmeler ve yeni emojiler gibi çeşitli yenilikler sunuyor.
Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.4 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, kullanıcılara çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor. İşte iOS 18.4 güncellemesiyle gelen bazı önemli yenilikler:
iOS 18.4 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI MI?
Apple, merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesini yayınladı.
iOS 18.4 güncellemesi, iPhone deneyimini daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirecek birçok yeni özellik içeriyor. Bunlar arasında; Öncelikli Bildirimler, Apple Vision Pro için özel bir uygulama, Apple Intelligence özellikleri, Apple News+ için eklenen yeni bölümler, CarPlay iyileştirmeleri, gelişmiş çizim araçları, yeni emojiler, Fotoğraflar uygulamasındaki düzenleme seçenekleri yer alıyor. Bu güncelleme, yeni özelliklerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor.
iOS 18.4 NASIL YÜKLENİR?
Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki adımları izleyebilirler.
Ayarlar uygulamasını açın.
Genel seçeneğine dokunun.
Yazılım güncelleme satırını seçin.
iPhone’unuz size yeni iOS 18.4 güncellemesi olduğunu söyleyecek.
İndir ve Yükle’yi seçin ve ekrandaki yönergeleri takip edin.
iOS 18.4 YENİLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Apple News+ hizmetine de yemek tarifleri bölümü eklendi. Böylece kullanıcılar, dünyanın her yerinden yemek tariflerine erişebiliyor, tarayıp kaydedebiliyor ve adım adım talimatlarla yemek hazırlayabiliyor. Ayrıca restoranlar, mutfak ipuçları ve sağlıklı beslenme konularında içeriklere de yer veriliyor. Fotoğraflar uygulamasına yeni filtreler eklenerek albümlerdeki içerikleri daha düzenli görüntüleme imkanı sağlandı. Safari, arama önerilerini geliştirerek kullanıcıların önceki sorgularına hızlıca dönmesini kolaylaştırıyor. Kontrol Merkezi’ne eklenen Ambient Music özelliği ise, özel çalma listelerine hızlı erişim imkanı sunacak. Yeni emoji seçenekleri arasında yorgun yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama efekti bulunuyor.
iOS 18.4 İLE UYUMLU iPHONE MODELLERİ
iPhone XR, XS ve XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
iPhone SE (2’nci nesil)
iPhone 12 mini ve iPhone 12
iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini ve iPhone 13
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (3’üncü nesil)
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
Phone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max
iPhone 16e