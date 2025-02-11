Apple, çok büyük bir olasılıkla birkaç gün içerisinde uygun fiyatlı iPhone'unu duyuracak. Dördüncü nesil yeni iPhone SE 4 fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu. iPhone SE 4 fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler? iPhone SE 4 ne zaman çıkacak? İşte iPhone SE 4 hakkında detaylı bilgiler...
Apple'ın yakında tanıtacağı ucuz iPhone modeli iPhone SE 4 fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Düşük bir fiyat etiketi ve orta segment özelliklerle piyasaya sürülecek olan iPhone SE 4'nin görüntüleri de sızdırıldı. Peki, iPhone SE 4 ne zaman çıkacak? iPhone SE 4 fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
IPHONE SE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ
Mevcut iPhone SE, günümüz standartlarına göre oldukça eski bir tasarıma ve özelliklere sahip.
Ancak yeni iPhone SE 4'ün iPhone 14'ün gövdesinde yer alacağı belirtiliyor. Bu da telefonun sadece kenardan kenara bir ekrana ve bir çentiğe sahip olmakla kalmayacağı, aynı zamanda fiziksel ana sayfa düğmesini de ortadan kaldıracağı anlamına geliyor.
Ayrıca, Apple'ın en yeni teknolojisi olan Apple Intelligence'ı çalıştırabilmesi için 8 GB RAM'e de sahip olacak.
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Yeni iPhone SE artık Home tuşuna sahip olmayacak.
2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone modelinde, dokunmatik ekran ile birlikte Home butonu, cihazın kullanımını son derece sezgisel ve pratik hale getirmişti.
2012’de çıkan iPhone 5S ile birlikte, Home butonu Touch ID (parmak izi sensörü) ile donatıldı.
Ancak 2017’de tanıtılan iPhone X ile birlikte Apple, Face ID yüz tanıma sistemine geçiş yaparak Home tuşunu kaldırdı.
Apple, iPhone SE (2022) modelinde son kez Touch ID ve Home tuşuna yer verdi.
Ancak yeni iPhone SE (2025) modeli, yalnızca Face ID ile gelecek ve parmak izi sensörü içermeyecek.
TASARIM VE EKRANI
Cihazda çentikli 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran yer alacak. Ekran, dayanıklı Seramik Kalkan camla korunacak. Bazı render’larda çok işlevli Eylem Düğmesi görülüyor. Telefonun alüminyum kenarları düz olacak ve Lightning yerine USB-C bağlantısı bulunacak. MagSafe ile kablosuz şarj da mümkün olacak.
Arka tarafta 48 megapiksel tek bir kamera bulunuyor. Bu kameranın iPhone 16‘daki sensörle aynı olduğu düşünülüyor. Yeni sensör, kırpma olmadan yüksek kaliteli portre çekimleri, yeni fotoğraf stilleri ve 2x zoom sunacak.
IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cihazın 10-14 Şubat tarihleri arasında bir basın bülteni ile duyurulması bekleniyor. Tam bir tanıtım etkinliği yapılmayacak
IPHONE SE 4 FİYATI NE KADAR?
iPhone SE 4‘ün başlangıç fiyatının 499 dolar olması bekleniyor.