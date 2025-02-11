IPHONE SE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ





Mevcut iPhone SE, günümüz standartlarına göre oldukça eski bir tasarıma ve özelliklere sahip.





Ancak yeni iPhone SE 4'ün iPhone 14'ün gövdesinde yer alacağı belirtiliyor. Bu da telefonun sadece kenardan kenara bir ekrana ve bir çentiğe sahip olmakla kalmayacağı, aynı zamanda fiziksel ana sayfa düğmesini de ortadan kaldıracağı anlamına geliyor.





Ayrıca, Apple'ın en yeni teknolojisi olan Apple Intelligence'ı çalıştırabilmesi için 8 GB RAM'e de sahip olacak.







