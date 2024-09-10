İş bulması en kolay 3 meslek açıklandı! İŞKUR verileri paylaştı: İşte iş arayanlar için o meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en kolay iş bulunan meslekleri açıkladı ve bu mesleklerde personel alım oranlarının yüksek olduğunu belirtti. İşte İŞKUR verilerine göre, en çok personel alımı yapılan üç meslek ve her biri için açık pozisyon sayıları...

1 / 8 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en kolay iş bulunan meslekler ve bu meslekler için belirlenen açık pozisyon sayılarını açıkladı. İşte detaylar...

2 / 8 Türkiye İş Kurumu’na göre en kolay iş bulan 3 meslek; 1-Özel Güvenlik

3 / 8 2-Turizm ve Otelcilik

4 / 8 3-Reyon görevlisi

5 / 8 İşkur farklı kadrolarda yeni personel alımı yapacak İşkur yayımladığı son ilan ile farklı kadro ve kontenjanlarda yeni personel alımı yapacağını duyurdu.

6 / 8 Yayımladığı ilana göre İşkur şu kadro ve kontenjanlarda alım yapacak; 1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı 1 Ağ Güvenlik Uzmanı 1 Kıdemli İş Zekası Uzmanı 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 1 Front End WEB Yazılım Uzmanı 3 Takım Lideri ve Kıdemli Yazılım Uzmanı 4 Kıdemli Yazılım Uzmanı 6 Yazılım Uzmanı 2 Mobil Yazılım Uzmanı

7 / 8 Başvuru şartları ve detayları İşkur her kadroya göre adayların haiz olması gereken şartları ilan detaylarında belirtti. Her kadroya göre değişen şartlar, başvuru için istenilen belgeler gibi tüm detaylara ilan detaylarından ulaşabilirsiniz.