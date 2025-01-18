İŞKUR 2025 listeyi paylaştı! Başvuru butonu aktif edildi: 81 ilde 72.794 KPSS şartsız temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

İŞKUR, 81 ilde toplam 72.794 kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu. KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek alımlarda, güvenlik görevlisinden servis elemanına, satış danışmanından sekretere kadar birçok pozisyonda istihdam sağlanacak. Başvurular, İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden online olarak kabul ediliyor. İlan detayları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak isteyenler, İŞKUR’un resmi web sitesini ziyaret edebilir. Başvuruların son tarihi ilan bazında değişiklik gösterirken, bu büyük istihdam fırsatı iş arayanlar için önemli bir olanak sunuyor.
İŞKUR, 81 ilde toplam 72.794 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlara başvurular, KPSS şartsız olarak kabul ediliyor ve başvurular İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için önce profil oluşturması gerekiyor. Başvurular, https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek. İlanlara başvuracak adayların, ilgili sayfada yer alan başvuru formunu doldurması ve oluşturdukları profillerle başvuru süreçlerini tamamlaması gerekecek. Adayların başvurularını eksiksiz ve doğru şekilde yapmaları büyük önem taşıyor.
İŞKUR DUYURDU: 72.794 PERSONEL ALIYOR!
Türkiye İş Kurumu, Ocak ayı personel alım ilanlarını paylaştı.
İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.
İŞKUR PERSONEL ALIMI!
İŞKUR 72,794 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.
İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.
İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?
İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.
Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?
İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.
İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:
Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.
Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.
Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.
İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.
Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.
İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,
İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.