1750 ile en fazla kontenjana sahip olan Atatürk Üniversitesinde öğrencilerin; akademik ve idari faaliyetlerden toplumsal hizmet projelerine, dijital dönüşüm ve inovasyondan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok farklı alanda deneyim kazanmaları sağlanacak. Haftalık maksimum 22,5 saatlik çalışma süresi ile öğrencilerin akademik başarılarını da sürdürebilmeleri hedefleniyor. Programa katılan öğrencilere çalışma gün sayısına bağlı olarak 1083 TL günlük, 4.332 TL ile 12.996 TL arasında da aylık ödeme yapılacak.