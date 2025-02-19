İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından düzenlenen Gençlik Programı kapsamında yapılan başvuruların kura sonuçları, Atatürk Üniversitesinde öğrencilerinin merakla beklediği bir konudur. Atatürk Üniversitesinde "İŞKUR Gençlik Programı" başvuruları sürüyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 1750 öğrenciye çalışma ve gelir elde etme imkanı sunulacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilecek?
Atatürk Üniversitesi, öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak ve iş dünyasına uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla İŞKUR iş birliği ile "İşgücü Uyum Programı"nı hayata geçiriyor. Atatürk Üniversitesi, öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak ve iş dünyasına uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla İŞKUR iş birliği ile "İşgücü Uyum Programı"nı hayata geçiriyor.
Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı başvuruları bitti mi?
17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuruların yapılacağı program kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrenciler Atatürk Üniversitesinin akademik ve idari faaliyetlerine katılarak değerli deneyimler kazanacak.
Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçlarının yayımlanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı.
Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilecek?
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarının 21 Şubat’tan sonra Atatürk Üniversitesi’nin internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrencilere ne kadar aylık ödemesi yapılacak?
Programın öğrencilerin kariyer yolculuklarında önemli bir fırsat sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerine destek olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu: "İŞKUR ile hayata geçirdiğimiz bu program sayesinde öğrencilerimiz hem iş disiplinini kazanacak hem de mesleki deneyim elde edecek. Öğrencilerimizi bu değerli fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.
1750 ile en fazla kontenjana sahip olan Atatürk Üniversitesinde öğrencilerin; akademik ve idari faaliyetlerden toplumsal hizmet projelerine, dijital dönüşüm ve inovasyondan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok farklı alanda deneyim kazanmaları sağlanacak. Haftalık maksimum 22,5 saatlik çalışma süresi ile öğrencilerin akademik başarılarını da sürdürebilmeleri hedefleniyor. Programa katılan öğrencilere çalışma gün sayısına bağlı olarak 1083 TL günlük, 4.332 TL ile 12.996 TL arasında da aylık ödeme yapılacak.
Programa katılmak isteyen öğrenciler, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında e-şube üzerinden, Alo 170 hattını arayarak veya İŞKUR il müdürlüğüne şahsen giderek başvurularını yapabilecek. Programa katılabilmek için T.C. vatandaşı olmak, Atatürk Üniversitesi örgün öğrencisi olmak ve belirlenen diğer kriterleri taşımak gerekiyor.
Atatürk Üniversitesi, iş hayatına hazırlayan bu değerli programla öğrencilerine yeni kapılar açmaya devam ediyor.