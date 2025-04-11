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İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 11 Nisan İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemeleri yattı mı?

İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 11 Nisan İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemeleri yattı mı?

15:5011/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Üniversite öğrencilerinin kazanç sağlaması için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı, 2025 yılı itibarıyla büyük ilgi görüyor. Binlerce öğrenci, okul hayatlarını sürdürüken çeşitli görevlerden ücret alıyor. Ancak, öğrenciler maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı maaşları hangi tarihlerde hesaplara yatacak? Ayın kaçında ödeme yapılacak? Bu soruların yanıtı, öğrenciler tarafından araştırılıyor.

İŞKUR Gençlik Programı maaşları, öğrencilere verilen günlük ücretlerle ilgili son tarih merak ediliyor. 2025 yılında, her bir gün için 1.083 TL ödeme yapılacak olan programda, öğrenciler katıldıkları görevler için maaşlarını alacak. Ödemeler, öğrencilerin ilgili belgelerinin üniversite tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilmesiyle gerçekleşecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı maaşları Nisan ayında ne zaman yatacak? Ödemelerin kesin tarihi ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İŞKUR Gençlik Programı Mart ayı ödemelerinin Nisan ayı ortasına kadar yatırılması bekleniyor. Ancak bu işlem için öncelikle ilgili kurumun İŞKUR'a gerekli belgeleri zamanlıca ulaştırması gerekecek.

Akabinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?

Katılım sağlayan öğrencilere günlük 1.083 TL cep harçlığı ödenir. Haftada 1 gün katılım sağlayanlar ayda 4 bin 332 lira ödeme alacak. Çalışma günü haftada iki gün olacaklara ise 8 bin 664 lira ve üç gün olanlara 12 bin 996 lira maaş yatırılacak.

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