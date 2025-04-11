İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? 11 Nisan İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemeleri yattı mı?

İŞKUR Gençlik Programı maaşları, öğrencilere verilen günlük ücretlerle ilgili son tarih merak ediliyor. 2025 yılında, her bir gün için 1.083 TL ödeme yapılacak olan programda, öğrenciler katıldıkları görevler için maaşlarını alacak. Ödemeler, öğrencilerin ilgili belgelerinin üniversite tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilmesiyle gerçekleşecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı maaşları Nisan ayında ne zaman yatacak? Ödemelerin kesin tarihi ne zaman?