İspanya Kral Kupası'nda bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı finalin ilk ayağında yeni teknik direktörü Hansi Flick ile sahaya çıkacak olan Barcelona, Camp Nou'daki zorlu mücadeleden galibiyetler ayrılarak final için avantaj yakalamk istiyor. Peki Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maç saat kaçta başlayacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği İspanya Kral Kupası yarı final maçları başlıyor. Bu akşam iki İspanyol devi Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Saat 23.30'da başlayacak karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de belli oldu. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya Kral Kupası maçları Tivibu Spor1 kanalı üzerinden yayınlanacak.
İSPANYA KARAL KUPASI: BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA,SAAT KAÇTA?
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Saat 23.30'da başlayacak mücadele Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYA KRAL KUPASI MAÇLARI TİVİBU'DA YAYINLANACAK
Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanını ekrana taşıyor. İspanya'nın en büyüklerinin sahaya çıkacağı kupa heyecanı 25-26 Şubat'ta sadece Tivibu Spor'da yayınlanıyor.
Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, futbolun zirve organizasyonlarını seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. İspanya'nın en büyük kupa organizasyonu olan Kral Kupası'nda yarı final karşılaşmaları yaklaşırken heyecan yükseliyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın boy göstereceği İspanya Kral Kupası yarı final maçları Tivibu Spor ekranlarından takip edilebiliyor.
Dev eşleşmede ilk maç Camp Nou'da
La Liga'da liderlik yarışı devam ederken İspanya'nın iki dev takımının eşleştiği İspanya Kral Kupası yarı final aşamasında heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor. Yarı final turu ilk maçında evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak olan Barcelona, Hansi Flick yönetiminde ilk kupasına ulaşmak için iç saha avantajını kullanmak istiyor.
Camp Nou'da oynanacak İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçı 25 Şubat Salı günü saat 23.30'da başlayacak.
Real Madrid ise turnuva ayağının öbür tarafında kalan iki dev rakibi Barcelona ve Atletico Madrid'i geride bırakarak Real Sociedad ile eşleşti. Milli futbolcu Arda Güler'in de süre alması beklenen maçta ilk düdük 26 Şubat Çarşamba günü 23.30'da çalacak.
İspanya Kral Kupası'nda yarı final aşamasındaki tüm maçlar Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.