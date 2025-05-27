İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde hak sahibinin kendisine ödenir. Ancak resmi tatiller ve bayramlar gibi özel durumlarda ödeme takviminde değişiklikler yaşanabiliyor. Özellikle bayram öncesi yapılan ödemeler, vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Peki, İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2025 Haziran işsizlik maaşı ödemeleri Kurban Bayramı öncesi verilecek mi?

1 /5 İşsizlik maaşı, yasada belirtilen şartları taşıyanlara belirli süre ve miktarda aylık olarak ödenir. 2025 Kurban Bayramı nedeniyle işsizlik maaşı ödeme takvimi, haktan faydalananlar tarafından araştırılıyor. 2025 işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi?

2 /5 İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

İşsizlik ödeneği geçtiğimiz Ramazan Bayramı arefesinin 29 Mart'a denk geliyor olması sebebiyle bayramdan önce hesaplara geçmişti. Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin 28 Mart'ta hesaplara geçeceğini açıklamıştı. Bu sene Kurban Bayramı arefesinin 5 Mayıs'a denk geliyor olması sebebiyle işsizlik maaşı ödemelerinin bayramdan önce yatması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan duyuru gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.



3 /5 İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

4 /5 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı sigortalı işsizin, son 4 aylık prime esas kazancına göre hesaplanıyor. Buna göre son 4 ay asgari ücretle çalışanın aylık otalaması 26.005,50 TL ise işsizlik maaşı ise damga vergisi kesintisi ardından 10.323,25 TL olarak ödeniyor.