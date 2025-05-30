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İstanbul güncel baraj doluluk oranı: İSKİ 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul güncel baraj doluluk oranı: İSKİ 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

15:4430/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 30 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 30 Nisan İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 30 Nisan 2025 barajların doluluk oranları…

İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 30 Mayıs tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI


İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 76.8 seviyesine geldi.


30 MAYIS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI


30 Mayıs 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 76.8 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %57

Büyükçekmece: %68

Darlık: %80

Elmalı: %92

Istrancalar: %36

Kazandere: %83

Pabuçdere: %83

Sazlıdere: %56

Terkos: %77

Ömerli: %88


















İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

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